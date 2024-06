Fefi Oliveira celebra su regreso a la TV con ‘Sed de venganza’

Fefi Oliveira compartió su emoción por el inicio en Miami de las grabaciones de la telenovela ‘Sed de venganza’, producción que marca su regreso a la actuación. La actriz y emprendedora venezolana ha destacado previamente en dramáticos como ‘Silvana sin lana’, ‘Mi familia perfecta’ y ‘Club 57‘.

“Tengo el corazón a 10 mil kilómetros por hora”, señaló la artista en su perfil de Instagram. “Todavía no me lo creo, pero es verdad. Quien me conoce sabe que lo que más me apasiona en la vida es actuar y regreso con una serie increíblemente bien escrita, con actores que admiro y quiero muchísimo y producida por el canal que me dio mi primera oportunidad en el 2012”, destacó.

“Gracias Dios, gracias Telemundo, y gracias a ustedes y a mi familia por siempre estar en las buenas, en las malas y en las mejores como esta. Hay muchas sorpresas más, pero se las cuento después. Agárrense que volvimos con ‘Sed de venganza’. Los amo”, expresó también la nacida en Maracaibo, estado Zulia.

“Te amo, qué emoción. Yo sé lo que sientes, disfrútalo mucho. Dios te bendiga”, comentó la actriz y escritora Laura Chimaras en la sección de comentarios del post de Fefi. “Hermosa y talentosa”, señaló por esa vía la actriz y ex Miss Venezuela Irene Esser, mientras la autora y presentadora María Alejandra Requeña expresó: “¡Yeiiii, congratulations!”. “Con todo”; “Orgulloso de ti”; y “Estoy lista para ver todos los capítulos”, comentaron igualmente otros usuarios de la red social.

En Telemundo Center

Las grabaciones del melodrama, protagonizado por Danilo Carrera e Isabella Castillo, comenzaron oficialmente ayer (lunes 3 de junio) en los estudios de Telemundo Center en Miami, según dio a conocer la televisora en sus redes sociales.

La producción también cuenta con la participación de otros dos criollos. “Dos venezolanos en la serie y adivinen… De Maracaibo los dos. Te quiero, Rodolfo Salas”, comentó en sus historias Estefany Oliveira, nombre de nacimiento de Fefi Oliveira.

La primera actriz Elba Escobar, asimismo, es la otra venezolana en la producción, que aún no tiene fecha de estreno.

Instagram @fefioliveira

Salas, cabe recordar, ha resaltado en exitosas producciones de Netflix como ‘Perfil falso’ (Fake Profile) y ‘Pacto de silencio’ (Pact of silence), ambas lanzadas en 2023. Escobar, por su parte, es una de las actrices más reconocidas y queridas de la televisión y el cine en el país. Las telenovelas ‘Emperatriz’, ‘Amores de fin de siglo’, ‘El país de las mujeres’ o ‘La mujer perfecta’; y las películas como ‘Pandemonium’, ‘Azul y no tan rosa’ o ‘Liz en septiembre’, son algunos de sus trabajos más destacados.

Conflictos por doquier

Con relación a la trama de ‘Sed de venganza’, medios como TV Boricua USA destacan que la misma sigue a Fernanda Ríos (Isabella Castillo), una mujer determinada a escapar de los abusos terribles que vivió en su infancia.

Sin embargo, sus planes se tuercen cuando el engaño y el chantaje la llevan al oscuro mundo del rencoroso y cruel Eugenio Beltrán (Diego Olivera), quien ha jurado vengarse de la familia Del Pino. A Fernanda, justamente, le tocará ejecutar los planes de Eugenio.

En ese marco, Fernanda termina enamorándose de Francisco (Danilo Carrera), un joven al que arruinó la vida en el pasado y que, al descubrir que ella es la culpable de todo, buscará desquitarse.

Aunque aún no se han revelado detalles de todos los personajes de la historia, se sabe que Fefi Oliveira dará vida Brenda, mientras que Rodolfo Salas será Roberto. Por ahora no se conce el nombre del personaje de Elba Escobar.

Además de los intérpretes mencionados, el dramático también cuenta con actuaciones de Alexa Martin, Saúl Lisazo, Carlos Torres, Sebastián Carvajal, Roberto Romano, María José Camacho, Javier Ponce, Roberta Burns, Humberto Búa, María Laura Quintero, Sandra Itzel, Claudia Coira, María Eugenia Arboleda y Daniela Martínez.

Algunos datos más

Cabe destacar, que ‘Sed de venganza’ es original de Eric Vonn y será dirigida por Camilo Vega, Miguel Varoni (protagonista de dramáticos como ‘Pedro El Escamoso’) y Uandari Gómez.

“El elenco me tiene fascinado, estoy enamorado del elenco, un elenco con muchas ganas, ganas de dejar una huella”, comentó Varoni a People en Español sobre la telenovela.