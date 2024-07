Greeicy sorprendió a sus fanáticos venezolanos con una particular interpretación. La famosa cantante colombiana publicó una historia mientras coreaba “Egoísmo”, icónica canción del género llanero que inmortalizó a Julio Miranda.

La también actriz compartió un breve video en el que iba a bordo de un vehículo y, junto a un caballero, cantaba un extracto del tema con cierta pasión.

“En silencio he sufrido tantas penas por ser mi alma tan buena y no poderla controlar. ¡Qué pesar! Si nunca he dado motivos, no conozco el egoísmo y a nadie le hago mal…”, se le escucha cantar a la caleña de 31 años de edad en la historia que subió a su perfil en Instagram el día de ayer, lunes 23 de julio.

El video se viralizó en las redes sociales en cuestión de horas, puesto a que Greeicy es una de las cantnates latinas más queridas en el país y “Egoísmo” uno de los himnos de la música criolla de todos los tiempos.

El tema es una historia de perseverancia ante las adversidades, pero sobre todo un clamor lleno de bondad por parte de quien la canta. La resilencia y las ganas de seguir buscando un mejor futuro son el mensaje más importante que guarda la letra de la canción.

Julio Miranda

Julián Antonio Indriago Díaz, mejor conocido como Julio Miranda, fue un compositor y cantante nacido el 7 de julio de 1953, en el seno de una familia humilde.

Alternó sus primeros años de vida con distintos oficios, como pescador, limpiabotas, motorizado, chofer, mecánico, entre otros; no obstante, su talento para el canto fue el primero que desarrolló y desde los ocho años empezó a manifestar sus talentos artísticos.

Su primera actuación fue en el Teatro Municipal de Carúpano, mientras que en la radio se presentó en el programa “Hora infantil” por Radio Carúpano en su natal estado Sucre. Inspirado por otras glorias de la música llanera como Jesús Moreno, El Carrao de Palmarito y Francisco Montoya, decidió viajar a Caracas y grabó un primer trabajo discográfico en 1979, que no tuvo éxito. greeicy

Fue en 1982 que publica su primer LP que llevó por nombre “Egoísmo, que lo llevó a ser uno de los intérpretes de la música típica de Venezuela más importantes de todos los tiempos y que internacionalizó su música, repartida en 12 álbumes, a países como Colombia, México, Estados Unidos y Puerto Rico. ​

Falleció a los 39 años de edad el 11 de junio de 1993, debido a que consumió un alimento contaminado con una bacteria. Sin embargo, su música sigue más viva que nunca y así lo demuestran los números en las plataformas actuales: tan solo en YouTube, el video oficial cuenta con 22 millones de reproducciones y un clip no oficial tiene igual número de vistas.