Jerry Di estrena “Contigo”, un regalo para los reguetoneros

Pasión, desamor y mucho deseo se desbordan de “Contigo”, el más reciente sencillo de Jerry Di que estrenó la noche de ayer, jueves 6 de junio.

Desde hace días, el cantante venezolano contaba las horas para el lanzamiento hasta que finalmente llegó la fecha. “¡CONMIGO AFUERA AHORA!”, tituló su post en redes sociales con el que anunció el estreno.

“Definitivamente me cuesta evitar incluir el deseo con el amor en los reggaetones, además sé que les encanta, para todos los caprichosos que desean intensamente, les regalo esta. Los amo. Vayan a escucharla YA. ¡GO GO GO!”, expresó Jerry Di.

“@yiyidejalacaer LA LEYENDA en el instrumental una vez más demostrando que el reggaeton de nosotros no tiene comparación, es mucho más rico en colores y formas. Disfrútenla”, concluyó Omeba Soto, verdadero nombre del joven caraqueño.

Más que sugerente

Para “Contigo”, Jerry Di se dejó llevar por los deseos carnales. La atrevida letra habla del deseo que tiene por consumar intimidad con una mujer que tiene pareja.

“Han pasado meses y te he visto ya dos veces con el gafo ese. No sé pero me parece que no te conoce como yo, baby… No me engañes, amor, que yo sé lo que estás sintiendo, baby… En Dominicana, imagina tú y yo siendo más que panas, haciéndonos el amor en la playa… divino chama, es contigo”, reza parte del tema.

El video, un visualizer de 3:09 minutos disponible en YouTube, muestra a una hermosa modelo de piel blanca y cabello claro posando en un photoshoot con distintos looks, mientras que interactúa con la cámara que registra el momento en video.

Al cierre de esta edición, el video cuenta con 11 mill 798 reproducciones y 1.8 mil “me gusta” en YouTube, mientras que hay 222 comentarios que recibían con buenos comentarios el tema.

Las reacciones

Fanáticos de Jerry no dejaron pasar por alto el estreno y manifestaron qué opinan sobre la nueva canción que forma parte de “Asilo Collections”, su más reciente álbum conformado por cinco partes, según detalló Últimas Noticias.

“Ahora a escucharla hasta que me sangre los oídos”; “El Jerry que todas extrañábamos”; “De Venezuela para el mundo”; “Los Fanáticos de Jerry Di de Argentina presente y disfrutando de este pedazo de temazo”; “Subió hace 10 min. Estamos firme apoyando al Jerry”; “Vamos chamo eres la única esperanza de que seas un artista mundial. Es tu momento” y “Pa bailarla y dedicarla.. brutaaal #fansclubjerrydiVzla“, son algunos mensajes que dejaron los seguidores del cantante en la plataforma de videos.