Joaquina canta desde un balcón en nuevo video de “Pesimista”

Joaquina celebró sus 20 años de vida con el estreno de una versión en vivo de su más reciente canción, ‘Pesimista’. La cantante venezolana, ganadora del Latin Grammy al Mejor artista nuevo en 2023, destacó que el clip es una regalo para sus seguidores.

“Hace poco tuvimos nuestros primeros shows en España así que aprovechamos a grabar esta versión en vivo de ‘Pesimista desde Madrid para ustedes´. No saben como nos divertimos”, escribió en su perfil de Instagram la cantautora caraqueña.

“Ustedes son mi regalo más grande, así que yo también les quiero dar un regalito de mi parte”, señaló la artista, que ha logrado destacarse con temas como ‘Los mejores años’, ‘Rabia’ o ‘Escapar de mí’.

Instagram @joaquina

‘Pesimista (live desde el balcón)’, que en 16 horas acumula ya casi 3 mil reproducciones, presenta a la vocalista desde el pequeño balcón de un edificio madrileño, mientras interpreta la canción acompañándose musicalmente solo con dos guitarras.

El clip se apoya una fotografía de colores cálidos que refleja el atardecer en el que se desarrolla, y que destaca la letra de la balada, que habla de estar muy lejos de casa y de un amor tan especial que genera miedo de perderlo.

“Tus lives desde cualquier lugar siempre serán mi parte favorita, es algo mágico. Qué gusto es seguir escuchándote a través de tu música”; “Me encanta que siempre hagas versión live”; “¿Cuando lanzaras versiones live de ‘Quise quererte’ y ‘Escapar de mí’? Lo espero con ansias#; “Améeee”; “Ese atardecer fue mágico”; y “Qué bonito”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron en YouTube e Instagram tras el debut del audiovisual.

Instagram @joaquina

Nacida en Caracas, el 2 de junio de 2004, Joaquina también aprovechó sus redes sociales para celebrar el inicio de una nueva etapa en su vida, tras dejar atrás la adolescencia.

“Resulta que hoy oficialmente empiezan mis twenties (o sea que ya no soy adolescente o quéee, no entiendo 😭 ?). Jajajaja, no mentira”, escribió la primogénita de la presentadora y empresaria Camila Canabal y el periodista deportivo Francisco Blavia.

“Gracias infinitas a todos ustedes por todos los mensajes de amor que me han mandado… Junto con mi familia y mis amigos, ustedes son mi regalo más grande. Son todo lo que siempre soñé. De verdad. Gracias por apoyarme y acompañarme desde el principio. Gracias por estar aquí”, expresó en la publicación, que acompañó de varias fotos y videos relacionados con su festejo.

Agradecida también con Dios, como menciona, la artista se muestra más que preparada para navegar las aguas que le toquen a partir de ahora.

“Recibiré todo lo bueno, lo no tan bueno, los aprendizajes, los sueños, las caídas, lo nuevo, lo viejo… Lo que me haga crecer, lo que me haga pensar, lo que me haga dudar, lo que tal vez me debilite y lo que me fortalezca. Tengo amor y tengo salud, no pudiese pedir más nada. Gracias”, expresó.

Cabe destacar, que Joaquina sumará otro logro en unos días. Y es que la joven intérprete formará parte del concierto por los 30 años de carrera del famoso tenor italiano Andrea Bocelli, con quien compartirá escenario el próximo 5 de julio.

“¡Qué locura! ¡Esto no cabe en mi cabezaaaaaaa! Me siento profundamente, profundamente, honrada de formar parte de algo así y de simplemente compartir tarima con él. Qué honor. Los voy a hacer a todos ustedes muy orgullosos, se los prometo”, escribió hace unas semanas la caraqueña.