Laura Termini sobre Venezuela: Yo vine para quedarme

Para Laura Termini participar en ‘José Gregorio Hernández: El musical’, una pieza que le permitió volver a disfrutar en vivo del aplauso de su gente, representó también un encuentro con su fe y consigo misma.

“Desde que el director David Chacón Pérez me llamó le dije: ‘sí, sí quiero. El Dr. Jose Gregorio Hernández quedó plasmado en mí desde mi primera visita a Isnotú en un viaje del colegio. Cuando empezamos a leer los libretos y a ensayar fue desde Zoom y después WhatsApp, todo virtual para mí. El año pasado tuve la oportunidad de hacer la presentación del proyecto y ahí me lancé con todo a cantar y fue mágico el proceso”, comentó la artista, de 49 años, sobre su preparación para la pieza, en la que comparte con Rolando Padilla.

Para ella, la clave del éxito del montaje, que a petición del público tendrá tres nuevas funciones, está en parte en el personaje principal. “Nos da ejemplo de servicio, humildad y talento, porque fue un gran científico. Esta pieza es completa: la historia, los actores, que han dado todo; y por supuesto, la música, original, con melodías que complementan el storytelling de la pieza”, destacó la artista, quien destacó se inició en la industria desde muy pequeña, primero doblando comerciales de Barbie y luego como integrante de los Mini Pops de Venevisión, como parte dúo musical Laura y Viktor, y como actriz de telenovelas como ‘Las amazonas‘ o ‘Como tú ninguna’.

La pieza, en la que Laura Termini interpreta a un personaje que representa el milagro que le piden a José Gregorio Hernández, se podrá ver de nuevo esta noche y mañana (viernes 7 y sábado 8 de junio), a las 7 pm; y el domingo 9 a las 6:30 pm. Las tres funciones serán en la Terraza del Centro Comercial Líder, y el costo de las entradas va de 6 a 45 dólares.

-¿Cómo fue el reencuentro con el público venezolano, tanto en la obra como en la teleserie ‘Dramáticas’?

-Maravilloso. Me he encontrado con tanto cariño dentro y fuera del medio. Te lo digo con lágrimas en los ojos porque veo que cultivé un camino hermoso en mi país y no fueron en vano tantos años de trabajo; y todo lo que he hecho en el exterior lo he hecho con mi país amarradito al corazón para que ustedes se sintieran orgullosos de mí. Así que recibir un abrazo y un aplauso de mi público es un sentimiento hermoso y lo recibo con amor y lo agradezco profundamente.

-¿Cuán difícil o fácil te resultó asumir sus nuevas etapas profesionales tras haber sido una estrella infantil?

Mi transición fue la verdad fácil, pues siempre he trabajado. Creo que lo más difícil fue comenzar de cero en Estados Unidos en una época donde no había WhatsApp ni redes. Tuve que echarle muchas ganas, muchas noches llorando, muchas Navidades sin familia, pero yo sabía que iba a conseguir muchos logros, nunca perdí la fe. De ser una estrella infantil me quedó la mejor escuela, ser parte de la edad de oro de la televisión venezolana, y ese aprendizaje me ayudó a ser una profesional completa y por eso llevo tantos años trabajando.

¿Fue complicado triunfar en la industria del doblaje?

-Empecé a doblar muy niña, cuando los comerciales de Barbie venían en inglés a Venezuela y las agencias buscaban voces de niñas. Me fijaba en los labios de las niñas y le ponía mi voz e intención al libreto. Esta técnica me ayudó a ser una dobladora profesional. Cuando llegué a Estados Unidos pregunté quién hacía doblaje, llegué al estudio, me presenté y me hicieron una prueba. Ahí mismo me empezaron a dar pequeños roles en películas, series y fui creciendo hasta llegar a las comiquitas y animaciones.

Cabe destacar, que como actriz de doblaje, Laura Termini tuvo una gran exposición en el exitoso cartoon de Nickelodeon ‘Los padrinos mágicos’, donde, entre otras cosas, le prestó su voz a Tootie, una niña que estaba totalmente enamorada y obsesionada por Timmy, el personaje principal a quien le resulta muy molesta.

-¿Qué metas quieres alcanzar en el área de doblaje? ¿Te gustaría tener algún personaje en el spin-off de ‘Los padrinos mágicos’?

-Claro que sí, es uno de los proyectos más divertidos que he hecho. Y te voy a contar algo que muy poca gente sabe, muchas de las canciones de ‘Los padrinos mágicos’ las adaptaba yo del inglés al español; es decir, las componía yo. Los escritores traducen, pero como yo soy artista y canto y escribo letras, las adapto para cantar. También hacía los coros, es decir, hacía de todo. Quiero seguir haciendo más voces, trabajar con Pixar y otros estudios, hacer voces bilingües, y compartir más de la riqueza cultural que tengo y que aplico cuando actúo con mi voz.

-Además de los que ya mencionaste, ¿qué otros proyectos profesionales tienes?

-Tengo la energía puesta en ‘JGH: El musical’, porque queremos girarla por Venezuela y el mundo. (También) está el estreno de una audioserie y película que vamos a rodar y un monólogo que estoy en preproducción.

-¿Volverás a trabajar en Venezuela?

-Yo vine para quedarme. Es decir, así tenga que agarrar muchos aviones y partirme en dos, quiero ser parte de esta nueva etapa. Hemos pasado por mucho y siento que puedo aportar mi talento y amor a proyectos con nuevas generaciones, que quizás no entienden que nuestro país fue siempre pionero en el arte. Somos talentosos y trabajadores. Hacer cine y llevar nuestras historias al mundo. Como artista tengo todavía mucho que dar y explorar. Quiero conocer gente, hacer colaboraciones y crear.