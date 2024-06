Lele Pons presumió cuerpo en desfile de Sports Illustrated

Lele Pons lució su trabajada anatomía en el el desfile de trajes de baño 2024 de la revista Sports Illustrated (SI). El evento se llevó a cabo tras el lanzamiento de la edición número 60 del especial anual de esta prenda de la famosa publicación estadounidense.

La creadora de contenido y celebrity venezolana fue una de las nuevas caras que participaron en el desfile, que se realizó en el marco de la Miami Swim Week, el sábado 1° de junio.

Alix Earle, Jilly Anais, Hanna y Haley Cavinder, Sarah Nicole Landry y Abbie Herbert completaron el grupo de debutantes de 2024. Junto a ellas estuvieron estrellas del modelaje y del magazine como Katie Austin, Camille Kostek, Christen Harper, Hunter McGrady, Jena Sims, Xandra Pohl y Kamie Crawford, entre otras.

Foto: Instagram @lelepons

Dos salidas

“Sports Illustrated Swimsuit 2024” fue el corto caption con el que Lele pons acompañó el carrusel de fotos del evento que compartió. En el mismo se le puede ver en dos coloridos bikinis que dejan en evidencia su transformación física.

La celebridad Paris Hilton, la cantante Anitta y la modelo Alix Earle estuvieron entre las primera que comentaron la aparición de Pons en la pasarela con emojis de fuego y expresiones como “Wow” y “Omgggg”, respectivamente.

La maniquí estadounidense Camille Kostek, asimismo, expresó: “Compañeras de pasarela. Estoy tan orgullosa de ti. La rompiste, Lele”.

“Te la comiste”; “Pasa tu rutina”; “Irreal. Orgullosa de ti”; “Te luciste, como siempre”; “Wow, wow, luces increíble”; “Espectacular, Lele”; y “Hermosa, comienzo mi dieta mañana”, destacaron otros de sus seguidores.

Ejercicio y comida sana

No obstante, hubo quien encontró algo negativo en el logro de Lele Pons, quien no se quedó callada ante los comentarios.

“Todo lo que se puede hacer con cirugía plástica”, comentó una usuaria. Ante lo que la caraqueña respondió: “Ahora resulta que no existe el ejercicio y comer bien para tener un cuerpo saludable. No tienes que tener cirugías para verte saludable, o si no, mira mis workouts en mis highlights”, manifestó la esposa del cantante Guaynaa..

“Wow, yo quiero que me cuentes cómo le hiciste para la celulitis”, apuntó otra. “Están ahí cuando camino, pero reducidas con un montón de ejercicios y comida”, aclaró la criolla, que fue una de las participantes de la edición 32 de reality ‘Dancing with the Stars’.

De lo más esperado

Cabe destacar que el especial anual de trajes de baño de SI es una de las entregas más vendidas de la revista (ahora digital), generando además millones en publicidad (en 2005, de hecho, superó los 35 millones de dólares en ingresos de ese tipo). Asimismo, la portada es una de las más codiciadas en el mundo del modelaje.

Con relación a Lele Pons, quien es una de la creadoras de contenido latinas de mayor impacto (tiene más de 53 millones de seguidores solo en Instagram), hay que resaltar que hace unos días presentó su primera colección de trajes de baño, diseñada en colaboración la división estadounidense de la marca china Shein.

Su popularidad en el mundo 2.0 le ha permitido también incursionar como presentadora televisiva y en el mundo de la música, donde ha destacado con sencillos como ‘Celoso’, ‘Piketona’ o ‘De party en party’.