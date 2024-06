Liliana Rodríguez a Alicia Machado: “Cámbiate de nacionalidad”

Ya van varios días desde la salida de José Luis Rodríguez, El Puma, del reality culinario ‘Top Chef VIP 3’. Sin embargo, el conflicto que protagonizó el venezolano con su compatriota Alicia Machado sigue dando de qué hablar. Ahora, Liliana Rodríguez Morillo salta a escena para defender a su padre y enviarle un mensaje a la ex Miss Universo.

La hija mayor del vocalista de éxitos como ‘Agárrense de las manos’ aprovechó una aparición reciente para criticar abiertamente la actitud de Machado. Lo hizo como invitada en el programa ‘La mesa caliente’, de Telemundo.

“Lo que presenciamos hace días en pantalla fue algo nefasto, terrorífico, inadmisible, inaceptable e imperdonable. Fuimos testigos de ver un ícono, patrimonio nacional venezolano, ser agredido, insultado, burlado por una gran dama venezolana (hace gesto de comillas). La verdad es que estamos enardecidos, molestos, arrepentidos y decepcionados de que esto haya pasado”, comentó la cantante y actriz

“Tuvo esta ‘gran dama venezolana’ el tupé de exigir y pedir respeto, cuando todos sabemos que el respeto ni se mendiga ni se exige, sino que se gana”, señaló la también hija de la cantante zuliana Lila Morillo.

Se ganó el respeto

Rodríguez Morillo destacó, asimismo, que su padre se ha ganado el respeto de la industria del entretenimiento tras una “larga vida de sacrificios, de trabajo duro, arduo, y una entrega completa y total”.

Seguidamente, la artista, de 57 años de edad, hizo énfasis en que “las canas se respetan”, en referencia a la edad del Puma, quien tiene ya 81 años.

“Estamos cansados y hartos de que se permita un bullying a la tercera edad, y menos a un ícono, patrimonio nacional de cualquier nación, mucho menos en una pantalla pública. Eso es inadmisible, porque si lo dejamos, ¿qué mensaje le estamos dando al público hispano que tanto defendemos?”, comentó exaltada y en clara alusión al equipo de producción de ‘Top Chef VIP 3’. “Si sucede (algo como lo referido) tiene que ser sancionado, no puede pasar por alto. A mí no me da la gana de dejarlo pasar por alto”, acotó.

No representa al país

Ante el comentario de una de las presentadoras del espacio de que ella habló del tema como hija, Rodríguez explicó que lo hacía como venezolana. “Venezuela se respeta”, agregó, expresando que la exmiss no representa al país ni a los venezolanos.

Luego de que otra de las conductoras le preguntó qué le diría ahora a Alicia Machado, Liliana Rodríguez señaló: “Una petición, ‘gran dama, a nivel personal: cámbiate de nacionalidad. Venezuela te quedó grande (…) Lamentablemente, fuiste, unas cuantas lunas atrás, representante de la belleza venezolana, guao, título que creo debería ser revocable, porque la conducta y el ejemplo tiene que ser pasado por filtros”. Cada día de tu vida cuando representas a una nación”, dijo Liliana Rodríguez, que en el pasado ha confesado que la relación con su padre es casi inexistente.

Y agregó: “Si eres figura pública, se te exige mayor responsabilidad con la familia, con Dios y con la nación a la que representas. No representas a la belleza venezolana. ¿Por qué? Porque lo que vemos en ti es una fealdad interna inmensa, inmaculada, y una falta de Dios infinita. Mamacita, busca ayuda. Estás desquiciada. Busca a Dios, necesita ayuda y es urgente”.

Gaby Spanic apoyó al Puma

Cabe destacar, que además de Liliana Rodríguez, figuras como la venezolana Gaby Spanic también exigieron respeto para El Puma.

“Yo apoyo al Puma, ¿quién no recuerda esta maravillosa canción que fue cantada en todo el mundo? Ayúdeme a hacer este homenaje completo a un gran artista venezolano. Los amo a tiempo, me encantaría que todos lo hicieran en sus redes sociales; estaré pendiente para compartir sus videos”, escribió en su perfil de Instagram.

Como se recordará, el encontronazo entre El Puma y Alicia Machado se dio durante una prueba de ‘Top Chef VIP’ donde les tocó trabajar como pareja. El momento de tensión que protagonizaron fue tendencia en las redes sociales y le ganó una oleada de crítica a la maracayera, a la que muchos señalaron por su “arrogancia” y “falta de respeto”.