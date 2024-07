Los Amigos Invisibles lanzaron EP “Canción ecológica”

Los Amigos Invisibles continúan con su gozadera con el lanzamiento del EP “Canción ecológica”. La banda venezolana, que combina en su sonido géneros como el acid jazz, funk, salsa y merengue, entre otros, se encuentra actualmente en medio de su ‘Cool Love Tour’.

“Lanzamos el EP de ‘Canción ecológica’, con remixes de Sun Splash (productor venezolano)”, comentó el vocalista Julio Briceño en un video publicado en Instagram. “Los amigos Invisibles en movimiento siempre, espero les guste”, señaló también el vocalista.

En una publicación previa, la banda compartió por qué seleccionaron el tema ‘Canción ecológica’ para encabezar el proyecto, que destaca una portada de la fotógrafa Sofi Chapa.

“Este es el último sencillo de ‘Cool Love’. Lo escogimos porque desde que salió el álbum, es uno de los temas que más les ha gustado”, destacaron en la referida red social. “Este EP trae unos remixes muy refrescantes realizados pro Sun Splash de ‘Canción ecológica’ y Dan Solo realizó los remixes de la canción ‘Eh Eh Oh Oh feat. C-Funk y Silverio Lozada’. Así como también una mezcla alternativa de la canción ‘Solo los dos feat. Manuel Ferraz'”, señalan seguidamente en la publicación.

“Gracias a todos los involucrados”, acotaron también en referencia a la producción, que fue masterizada en los famosos estudios Abbey Road.

El lanzamiento no dejó indiferentes a sus seguidores. “La canción (emojis de fuego). Me encantan Amigos Invisibles, espero volver a verlos en otro concierto en el Metropolitan (CDMX)”; “Qué fino. A escucharla, panita”; “Muy bueno este video, Chulius (Julio Briceño). Esa canción es lo máximo, gracias por todo lo que nos dan”; “Está buenísimo, una de mis canciones favoritas”; “Le dieron un toque todavía más ecológico”; “Bravo, mis Amigos. Como siempre, será un éxito”; y “Cada vez que escucho ‘tormenta tropical’ en las noticias, no puedo evitar pensar en ustedes y cantar ‘Canción ecológica’, jaja”, son algunos de los mensajes que destacan en la sección de comentarios del post.

Cabe destacar que ‘Canción ecológica‘ es el track número 15 del disco de estudio ‘Cool Love’, lanzado en 2022.

“No es una tormenta tropical o el calentamiento global, lo que me hace transpirar cuando bailas. Yo te quiero hacer feliz, anda para de sufrir. Ven y toma de este swing que nos embriaga”, canta el grupo en parte del coro de la canción

Con relación a su actual gira de conciertos, Los Amigos Invisibles confirmaron recientemente más fechas en diferentes ciudades de Estados Unidos (Los Ángeles, Chicago y Miami, entre otras), España (Madrid y Barcelona) y Latinoamérica (Ciudad de México, Saltillo, Bogotá y Lima, entre otras). Esos shows se realizarán entre el 19 de julio y el 7 de diciembre de 2024.