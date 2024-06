Luis Fernández: Actuar es un oficio que admiro en otros y que amo

Luis Fernández es uno de los actores venezolanos con mayor reconocimiento internacional. Desde que inició en el mundo del espectáculo, hace más de 30 años, ha interpretado grandes y recordados personajes en la televisión, el teatro y el cine.

El artista, de 51 años de edad, suma a su larga trayectoria participaciones en producciones como “Divina obsesión” (1992), “Llovizna” (1997), “Mujer secreta” (1999), “A calzón quita’o” (2001), entre otras.

“No eres tú, ¡soy yo!”

A la lista de proyectos que lleva en su andar se le suma el standup “No eres tú ¡soy yo!”, en el que divierte y cuestiona al público sobre el amor en terapia.

El actor regresó para presentar esta apuesta en escena acerca de cómo las personas se enamoran, tienen relaciones íntimas, se casan, son infieles, se divorcian y vuelven a empezar en esta intensa, imparable y eterna búsqueda del amor.

“La obra continúa planteando, desde el humor, una conversación importante sobre el rol de la mujer en la sociedad y sobre lo que la mujer verdaderamente quiere, en contraste con lo que se le exige ser. A la mujer desde muy temprano se le exige ser buena hija, buena profesional, buena esposa, buena madre, además se le imponen estándares de belleza imposibles, y creo que es hora de cambiar eso. Es un proceso largo ese cambio, por eso yo creo que la obra continúa vigente, reiterando una y otra vez las preguntas de difícil respuesta que nos hacen pensar”, contó Luis Fernández a Últimas Noticias.

“Para cualquier trabajador de la escena, tener un espectáculo que perdure más allá de una década y de casi 3 mil funciones es un regalo que no tiene precio”, agregó.

“Se convirtió en vocación”

El arquitecto comenzó su carrera artística en la actuación sobre las tablas. Realizó obras de teatro como “El príncipe constante”, “Cyrano de Bergerac”, “El pez que fuma”, “Una pareja casi perfecta” y más.

Para el también escritor de la trilogía de libros “Sexo sentido”, actuar se convirtió en un mecanismo de supervivencia desde su adolescencia hasta convertirse en su profesión.

“Luego se convirtió en mi vocación, y ahora desde la madurez lo veo como un oficio que admiro en otros y que amo, pero que además es parte de algo mayor que es la creación, ya sea escena o audiovisual y que me interesa mucho seguir explorando”, dijo.

En cuanto a sus personajes que lo han acompañado, Luis Fernández se siente agradecido por esos retos que han llegado a sumar experiencia.

“Mencionar sólo uno no sería justo. En cada etapa de mi vida he tenido la fortuna de interpretar personajes muy complejos que han sido grandes retos, desde mi primera protagonización en televisión en la última telenovela del maestro Cabrujas en televisión, pasando por el complejísimo Maestro de Ceremonias del musical ‘Cabaret’ en el teatro, hasta llegar a ‘Tamara’, el personaje trans inspirado en la vida de mi admirada Tamara Adrián en el cine. He tenido la fortuna de que estos personajes llegaran a mí”, señaló.

Su reto más difícil

Luis Fernández también es uno de esos actores queridos por los venezolanos, que a lo largo de los años han mostrado el respaldo y apoyo hacia su carrera.

“La verdad aprecio enormemente el público que acude al teatro, valoro mucho el afecto y el respeto de la gente. Eso es algo que nunca se puede dar por sentado. También valoro y cultivo a mis haters, porque si uno no tiene haters es que no está haciendo lo correcto”, puntualizó.

El también productor y director aprovechó para reconocer que su rol como Tamara en la película del mismo nombre, fue uno de los retos más difíciles por su preparación y por todo lo que conllevó interpretar a un mujer transexual.

“Como te mencioné antes, fue de las más difíciles de mi carrera. Muy complejo en su preparación, bajo una dirección muy precisa y exigente de Elia Schneider y una asesoría también muy específica de la misma Tamara Adrián, además de compartir con un gran elenco, tuve la fortuna de conocer a varias actrices trans que me recibieron con gran generosidad me permitieron contar sus historias a través de mi trabajo y abrieron mi mente mucho más allá de la limitante comprensión binaria de género”, recordó.

Y agregó: “Es un colectivo aún muy vulnerable y desasistido de derechos, con frecuencia satanizado por el dogmatismo y la ignorancia de religiones que fomentan más la discriminación que el amor, y por cuyos derechos siempre lucharé”.

En otro punto, la pareja de Mimí Lazo aseguró que está entrando en una nueva etapa. “Nunca dejo de aprender algo nuevo o de entrenarme en alguna área de la creación que me resulte interesante, estoy en este momento entrenándome como editor de cine, además de director, escritor y actor, así que sigo sintiéndome como cuando tenía 16 y me paré por primera vez en un escenario”.