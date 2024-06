Luis Fernando Borjas se confiesa encantado con la más reciente colaboración con su primo, el también cantante Ronald Borjas. Los artistas zulianos volvieron a hacer equipo en el nuevo disco del intérprete de ‘Agua ‘e lluvia’.

“‘La historia más bonita’. Qué belleza de canción y qué gusto tener en esta canción a Ronald Borjas, magistral como siempre”, escribió en Instagram el vocalista maracucho sobre el tema, que forma parte de su larga duración ‘Tengo algo que decirte’.

El intérprete, ganador del Latin Grammy al mejor álbum tropical 2024 por ‘5:10 am’, destacó que el tema compuesto por Julio César Rodríguez lo conquistó desde la primera vez que lo escuchó.

Como anillo al dedo

“Le cayó como anillo al dedo a esta producción, ‘Tengo algo que decirte’. Un cuento, una forma de contar este amor entre dos personas, una conexión lindísima. Es positiva, muy romántica, me encantó”, contó en un video publicado en la citada red social.

“Se me ocurrió invitar a mi primo, a Ronald Borjas, que es un graaan cantante, ustedes lo conocen, saben también de la conexión mágica que hay cuando cantamos juntos; eso me encanta y me pareció un cuadro, un paisaje lindo, para plasmar a los Borjas en bolero”, señaló seguidamente en el clip.

“La historia más bonita, la que no se me olvida y que sorprendió mi vida cuando menos lo esperaba. Cuando más necesitaba, abriste ventanas que estaban cerradas. La historia más bonita, que en mi alma está tu risa, que me hizo despertar para volver a soñar y nunca te voy a olvidar”, destaca parte de la letra de la canción, que es el penúltimo track del segundo disco en solitario de Luis Fernando Borjas.

Como se recordará, Luis Fernando y Ronald Borjas, que estuvieron 10 años sin dirigirse la palabra, celebraron su reencuentro familiar y personal con una gira de conciertos.

Más colaboraciones

Con relación a ‘Tengo algo que decirte’, hay que resaltar que además de este tema tiene también colaboraciones con los cubanos Francisco Céspedes (‘Me falla’) y Alain Pérez (‘Ya tengo listo el corazón’), el puertorriqueño Jeremy Bosch (‘Apareciste tú’), y los venezolanos Ilan Chéster (‘Amor de verdad’), Yordano (‘Días de junio’) y Frank Quintero (‘Señora luna’).

El track list de la producción, que debutó el pasado 24 de mayo, lo completan las canciones: ‘Tan solo para ti’, ‘Caña dulce’, ‘No me encontrarás’, ‘Te amaré por siempre’, ‘Sentida canción’ y ‘Nosotros’.