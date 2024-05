María Antonieta Duque: Para mí ser actriz significa mucho

María Antonieta Duque está contenta y agradecida por el cariño del público. La actriz venezolana se prepara para su próximo reto con el montaje “¿Sí o no? Terapia de pareja”, donde interpreta a una reconocida terapeuta.

“Mi personaje es muy divertido. Es una terapeuta de parejas y le fascina la astrología, estudia los signos, siente que le ayuda a comprender a sus pacientes. Tratará de ayudar a esta pareja a solucionar su crisis de matrimonial”, contó Duque a Últimas Noticias.

Además de la reconocida actriz, también se unen a la apuesta teatral Aroldo Betancourt y Sonia Villamizar.

El montaje, que se presentará del 20 al 23 de junio, está dirigida por Rafael Romero bajo la producción de Villamizar. Una obra de Juan Carlos Duque.

María Antonieta comentó que buscaban una comedia, divertida, fresca y que de alguna forma muchos se sintieran identificados, pero que sobretodo deje un mensaje al público.

“Hay varios mensajes importantes en la obra y, a pesar de ser una comedia, no es tonta. Entre las cosas que nos dice, una es que creemos que todo está bien porque todo está normal, y terminamos cayendo en la rutina y en lo básico, y no nos atrevemos a cambiar. Y otra de las cosas que dice es que, a veces por celos o por sentirnos desatendidos, vemos y creamos problemas donde no los hay. Aunque también está muy presente la máxima: piensa mal y acertarás”, dijo.

“Yo decía que iba a ser actriz”

La comediante es reconocida por haber integrado el elenco del show de comedia “Bienvenidos”. Desde su debut en la televisión a los cuatro años en “Los morochos más parecidos” de Súper Sábado Sensacional (1974), la artista ha interpretado roles interesantes como el de Angélica en “Amantes de luna llena”. En el 2001 llegó con Blanquita a “Guerra de Mujeres” y al año siguiente le dio vida a Gardenia en “Las González”.

En los últimos meses, Duque ha participado en diferentes obras teatrales, como en el montaje de “Taxi” y en la serie “Las doñas de El Cafetal”, una historia de enredos que el pasado mes de abril se sumó a la parrilla de Simple Tv. En el seriado, además de Duque, están Dora Mazzone, Adriana Romero y Sonia Villamizar.

“Para mí ser actriz significa mucho. Era un sueño que tenía desde pequeña, siempre decía que iba a serlo… me fui a vivir pequeña a la Isla de Margarita con mis papás. Llegué a los nueve años y estudié parte de la primaria, bachillerato y la universidad… siempre que me preguntaban a qué me iba a dedicar cuando me graduara, yo decía que iba a ser actriz; todos se reían porque vivía en una isla y lo veían como algo imposible, lejano… el tiempo pasó y la oportunidad llegó a mí con el programa ‘Bienvenidos’ en la misma isla. Creo en el poder de la palabra y que los sueños llegan cuando los visualizamos”, enfatizó.

Para María Antonieta, de 54 años, el cariño y reconocimiento del público es una bendición y el mejor regalo. “Agradezco el cariño de cada persona. Disfruto mucho cada palabra bonita, cada gesto, soy de las que dedica tiempo a tomarse fotos… me encanta la gente y lo veo como buena vibra de alguien que te admira”, manifestó.

Foto: María Antonieta Duque

Matilde

En cuanto a sus personajes, la actriz destacó que aprecia a todos, pero que hay uno que todavía recuerda con mucho cariño.

“Todos han sido especiales, pero el que definitivamente marcó un antes y un después en mi carrera, fue Matilde en ‘Voltea pa que te enamores’. Le agradezco mucho a Venevisión y a Mónica Montañés por esta oportunidad… una mujer real, trabajadora, ahí fue cuando me cambiaron el color del cabello, la gente no me reconocía, con poco maquillaje, un vestuario sencillo, mamá de morochos y un hijo adolescente”, recordó.

Y agregó: “Mi trama gustó mucho. Mi compañero Rafael Romero, al que adoro y fue mi esposo en la novela; Christian McGaffney, mi hijo mayor, los morochos acaban de cumplir 19 años y seguimos en contacto. La novela fue muy exitosa, la han repetido varias veces y la gente la sigue viendo. Acaba de terminar la semana pasada en Venevisión y lo bueno de eso es que la han disfrutado nuevas generaciones. Después de esta novela, empezaron muy buenas oportunidades y maravillosos personajes”.

Miss Venezuela

María Antonieta Duque, con más de 30 años de trayectoria artística, reveló que en su carrera no se arrepiente de nada, pero mantiene la curiosidad sobre qué hubiese pasado con el Miss Venezuela en 1993.

Como se recordará, la también empresaria participó en el reconocido certamen de belleza, pero la oferta laboral de Miguel Ángel Landa para el programa “Bienvenidos” hizo que abandonara el concurso antes de su realización, siendo reemplazada por Sonia Vera Aparicio y el certamen lo ganó Minoska Mercado.

“Siempre me quedó la curiosidad con qué hubiese pasado si hubiese estado en el Miss Venezuela. Mercedes Salaya me había llevado con Osmel Sousa, pero me llegó la oportunidad de estar formalmente en el programa ‘Bienvenidos’ y me quedé… tengo los mejores recuerdos, un gran maestro… el programa tuvo mucho éxito en nuestro país y en el exterior, recorrimos casi todos los Estados Unidos y Centro América con el show en vivo, estuvo en horario Estelar en Univision”, rememoró.

Sigue con las doñas

“Fueron ocho años increíbles, hasta que terminó y me fui a los dramáticos. Siento que me falta mucho por hacer y que ha pesar de que ya no se están haciendo dramáticos en nuestro país, no pierdo la esperanza y sigo visualizando nuevos proyectos. Así como nos llegó ‘Las doñas de El Cafetal’ de Luis Carlos Hueck, por Simple Tv. Ya nos dieron la buena noticia que haremos la segunda temporada”, adelantó.

La artista manifestó que en esta nueva etapa de su carrera se encuentra muy bien, enfocada y trabajando cada día por sus sueños. Me siento afortunada de seguir trabajando en lo que me gusta y en mi país. Seguimos apostando a Venezuela… no he parado de hacer teatro, tenemos muchos proyectos que ya les contaremos. Y esta obra, que será un estreno y que nos tiene muy emocionados”.