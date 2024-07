Marjorie de Sousa se confiesa encantada con Cayetana Carrá, el personaje que interpreta en ‘El Conde: amor y honor’, telenovela que debuta este 1° de julio en la señal de Telemundo. El melodrama, que tiene más de año y medio grabada, se inspira en el clásico literario ‘El conde de Montecristo’, del francés Alejandro Dumas.

“Siempre tuve el anhelo de hacer un personaje con este estilo, con este look. Y me gustó mucho porque es un personaje que, si bien es antagónico, no es villana. Es un personaje muy humano. De verdad vas a decir ‘que se quede (Alejandro) con Cayetana’”, contó la artista al diario Los Angeles Times.

“Es un personaje que está muy bien escrito, que dignifica a la mujer, que nos muestra que no importa de dónde vengas, puedes salir adelante y lograr todo lo que quieras. Cayetana es una mujer que viene de muy abajo. Es una mujer que tiene un tema con su memoria porque sufrió un trauma muy fuerte desde pequeña, no tiene familia; está en las calles y el Conde la rescata. Genera esta complicidad con él y por eso surge la protección del uno al otro, logrando una relación muy bonita y muchas cosas en común”, contó sobre su personaje.

Actriz y cantante

De Sousa destacó también que Cayetana es muy inteligente, talentosa y preparada. También reveló que gracias a eso, ella logró convertirse en una gran actriz internacional. “Viene de España y también es una cantante y eso se lo debe al Conde porque él la ayudó a salir adelante, le pagó los estudios de actuación, él la preparó, pero en el fondo ella va un poco a pelear, por decirlo así, porque lo conoce, lo ama y lo quiere. Cuando ella regresa a la realidad del Conde, que no conoce bien lo que sucede, porque incluso piensa que está ahí por una película que va a hacer, se empieza a dar cuenta que ahí hay algo más y comienza a desilusionar porque se da cuenta de que él está arreglando su pasado”, señaló sobre su trama en la historia.

Protagonizada por Fernando Colunga y Ana Brenda Contreras, ‘El Conde: amor y honor’ se terminó de grabar el 11 de octubre de 2022 en Ciudad de México. Se esperaba que debutara en pantalla en 2023, pero es finalmente ahora cuando le dan luz verde en la cadena estadounidense en español.

El proyecto mantuvo ocupada a la intérprete aproximadamente 4 meses y medio grabando en México. “Las jornadas eran muy largas, sobre todo porque se tardaba mucho con la elaboración del cabello, el maquillaje específico, que es uno de los años 50, la ropa y más. Yo llevaba el corsé más abajo de las caderas, me ponían unas medias, me trenzaban el corsé y entre dos personas me tenían que apretar, literal como las mujeres de esa época”, relató a LAT.

Diferente a lo que acostumbra

Además del vestuario, Marjorie de Sousa admite que Cayetana le representó en general un reto particular para ella por ser de época. “Yo siento que las mujeres en ese tiempo eran mucho más calmadas, más refinadas, todo como que era más delicado y más pulido”, comentó.

“Su forma de comportarse, de moverse, el hecho de ser actriz reconocida, todos sus movimientos eran como más medidos, su forma de hablar de expresarse era completamente diferente a lo que he hecho, que son mujeres como más de esta época, que somos más aceleradas, tenemos incluso hasta gestos un poco más masculinos, porque somos mujeres que tomamos las riendas de la vida, la villana, pero Cayetana es una mujer de esa época, que son elegantísimas”, añadió.

De Sousa, que se dio a conocer como la representante de Dependencias Federales en el Miss Venezuela 1999, destacó que su hijo Matías, de siete años, la ayuda durante la preparación del personaje, tal como hace con todas sus telenovelas.

“Desde que soy mamá, el que me acompaña y quien me ayuda es mi hijo, y te mueres de la risa porque hasta me ayuda a hacer los castings, no tiene ni idea, pone las luces, las cámaras me dice ‘¡acción!’, de verdad que es mi compañerito y me pongo a estudiar con él”, destacó.

En streaming

Hasta el momento, no se ha anunciado cuándo se verá la producción en la seña de Telemundo Internacional. El melodrama, según la cadena, estará disponible en el streaming en la aplicación de Telemundo.

‘El Conde: amor y honor’ es el más reciente proyecto de Marjorie de Sousa que llega a la pantalla chica estadounidense, tras las telenovelas mexicanas ‘La desalmada’ y ‘Golpe de suerte’. Asimismo, también disfruta el éxito de la película ‘Mi perfecto ex’, que está disponible en el streaming en la plataforma digital Canela TV.