Noreh no pudo presentarse en New York, pero supo resolver

Sin palabras. Así quedó el cantante Noreh antes del concierto que ofrecería en New York la noche de ayer, domingo 27 de mayo. No fue por alguna sorpresa o un disgusto, sino porque quedó disfónico.

De acuerdo con la información que compartió el joven intérprete de “Salvavidas”, el problema en su garganta fue tal que no pudo pronunciar ni una palabra, por lo que la comunicación con el público que fue a su encuentro fue casi nula.

“Ayer perdí la voz y no pude cantar en New York. Si me preguntan, ayer fue uno de los días en los que la realidad te dice que no eres tan arrecho o capaz como creías que eras, me preparé por años como artista para hacer mi primera presentación en esta ciudad y ayer por más que podía la voz no me daba, ni me respondía, no me afinaba”, detalló Noreh vía redes sociales.

Agregó que pudo tomar varias decisiones, pero prefirió darle la cara a quienes se dieron cita en Sob’s de la Gran Manzana, lugar donde se presentaría.

De lo malo hay siempre algo bueno

“Había varias maneras de tomarlo y yo decidí dar la cara, salí al público que tanto quiero y decidimos tres cosas: la primera es que su entrada vale, valdrá y valdría para cualquier show que deseen luego que se recopilaron sus datos o si deseaban su reembolso lo haría YA mismo, la segunda fue que les quise mostrar la próxima canción, fueron los primeros en oír ‘AGUAS PROFUNDAS’ y la tercera fue compartir mucho con ustedes y entre esas palabras y todo no pude evitar sentirme vulnerable y quebrarme”, siguió.

Confesó que cree que debe ser más responsable y manifestó que en próximos días mejorará su salud, al tiempo que lamentó que el peor día de su enfermedad tenía en agenda el show.

La oportunidad fue propicia, además, para dar le las “gracias a mi equipo, a mi pareja, a mis amigos, a los organizadores del show y a ustedes por ser tan compresivos y querernos de esta manera”.

Aprendizaje

La larga reflexión de Noreh sirvió de descripción para un reel que compartió el baladista, quien pudo conversar brevemente con su audiencia el pasado domingo.

“Yo creo que hay algo divino que te dice: ‘Hey, no eres tan… Tienes que saber que hay días que vas a fallar, que no vas a poder y para mí esto es muy complicado porque obviamente nunca…”, expresó antes de que se le “aguara el guarapo”. De inmediato, sus fanáticos lo acompañaron con aplausos para que el artista sintiera apoyo.

La situación se presentó luego de que Javier Triviño, verdadero nombre del cantante, ofreció un recital en otra ciudad estadounidense el sábado 25 de mayo.

“Anoche en ATLANTA cantaron demasiado y yo la pasé increíble con ustedes. Gracias por el cariño, espero volver a Georgia pronto… estoy saliendo a New York a esta hora y les voy a confesar que jamás me había dolido tanto la garganta, hoy a las 9:00 am en el aeropuerto de Atlanta a punto de salir al JFK de NY les digo que me cuesta hablar pero no hay manera, no existe forma de que yo no de un show y no me encuentre con ustedes LXS VEO EN UNAS HORAS en @sobsnyc <3 PD: la camisa de @braves de Atlanta me la regaló el club de fans de la ciudad y le pusieron mi número fav”, sostuvo.

El show debe continuar

Ambos conciertos se enmarcan dentro de la gira “Baladas tatuadas Tour”, que llevó a Noreh por varias ciudades del país norteamericano y de las que queda solo una pendiente. Será el próximo 1 de junio cuando ofrezca un performance en Chicago, para luego regresar a su país el próximo 8 de junio, cuando tiene el compromiso de presentarse en Maracaibo, estado Zulia.

El periplo incluye Valencia y Coro, para luego tomar su pasaporte y viajar a España, donde subirá a escenarios en Madrid, Valencia y Barcelona, también en el mes de junio.

Asimismo, tiene fechas confirmadas en Chile y Canadá, pero serán en el mes de agosto próximo.