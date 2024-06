Scarlet Ortiz soltó detalles de ‘Héroes’, su nuevo proyecto

Scarlet Ortiz no esconde lo entusiasmada que está con su nuevo proyecto con Hispanomedios. La actriz venezolana, como se recordará, fue una de las protagonistas de ‘Dramáticas’, el proyecto lanzado por la compañía para reactiva la industria de las telenovelas en el país.

El espacio, que sigue el formato de pódcast, se llama ‘Héroes’ e involucra los testimonios de éxito y superación de gente común que ha decidido arriesgarse para hacer realidad sus ideas.

“Es un espacio creado para conocer historias de gente como tú”, comentó en sus historias de Instagram la actriz de telenovelas como ‘Mis tres hermanas’, ‘Todos quieren con Marilyn’ y “100 días para enamorarnos’.

Captura de pantalla: Instagram @ortizscarlet

“Historias bellas”

“No saben, ni se imaginan las historias bellas que he escuchado, y que me da una satisfacción y una alegría de poder ser vocera de estas historias, para que se conozcan estas historias…Así que bueno, ya escucharán más de estas historias”, agregó por la misma vía la artista, de 50 años, sobre lo que se supone será la primera temporada del proyecto.

“Si quieres dar a conocer tu historia, tu emprendimiento, tu marca, todo por lo que has pasado, escribe aquí”, señaló también Scarlet Ortiz en referencia a las redes sociales de Hispanomedios (@hispanomedio).

Hasta el momento no se ha revelado cuándo debutará este pódcast, que se infiere, estará disponible a través de la aplicación HispanoTV, tal como los otros proyectos de Hispanomedios, que actualmente está por iniciar en el país (en Maracaibo, estado Zulia) las grabaciones de su primer reality show. ‘Malas mujeres‘, como se llama el programa, reunirá a figuras como Coraima Torres, Mariángel Ruiz, Kiara, Daniela Alvarado y Roxana Díaz, entre otras.

Captura de pantalla: Instagram @danielferrerc

Pasó por Caracas

Con relación a Scarlet Ortiz, quien fue la protagonista principal del seriado ‘Dramáticas’, junto a Luis Gerónimo Abreu y Roxana Díaz, hay que señalar que recientemente estuvo de visita en Venezuela. La artista no reveló las razones del viaje, aunque sí compartió diversas imágenes de momentos con su familia y amigos en el país.

“Con los progenitores, celebrando la salud en mi bella Caracas”, comentó la intérprete el pasado 21 de mayo al compartir un video en el que se deja ver con sus padres, Francisco y Hevis Marina, y su hermana Alejandra.

Asimismo, Scarlet no dejó pasar la oportunidad para destacar su amistad de años con Roxana Díaz, a quien le dedicó un emotivo mensaje en Instagram.

“¡Te quieroooooo, mi Rox! Celebro nuestra amistad, no importa la distancia ni el tiempo. Sé que la esencia no cambia. Y como te escribí, tus éxitos son mis éxitos, tú eres feliz y eso me hace feliz. Qué maravilla tenerte en mi vida Rubia Sol. Firma: Morena Luna”, destacó en la red social.