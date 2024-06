Varios artistas honraron a sus padres en su día

El Día del Padre no pasó por debajo de la mesa en la farándula. Para celebrarlo, un puñado de artistas compartieron muestras de amor hacia sus progenitores a partir de emotivos mensajes, subidos a las redes sociales, este domingo 16 de junio.

Como se deduce, la fecha honra en toda Venezuela la paternidad responsable, comprometida con la crianza y, sobre todo, presente.

Daniela Alvarado, Daniel Huen, Coquito, Alejandra Conde y Luciano D’ Alessandro fueron algunas de esas figuras de la TV que, vía Instagram, dieron amor a sus progenitores en su día. Mensajes, fotos y hasta canciones hubo.

Aunque su padre ya no está presente en el plano terrenal, más sí en el emocional, Daniela Alvarado quiso recordarlo. Le agradeció el afecto y destacó que fue el mayor apoyo en su vida. “Fuiste el mejor… El que me hizo soñar despierta, el que inventó un mundo para mí…

Como quisiera que estuvieras aquí y vieras tantas cosas”, compartió la actriz. “Te extraño mi papi lindo… Feliz día mi sol. Te amo”.

Como se recordará, el actor y cantante falleció de un infarto el 8 de julio de 2020 a los 70 años de edad.

Daniel Huen, por su parte, le compuso una canción a su padre en la que comenzó diciendo que no le afecta pasarlo sin su “viejo”.

“Desde aquí yo te pienso. Tantos kilómetros me alejan hoy de ti… Fui afortunado que en tus brazos yo crecí, pero tuve que partir y ahora te extraño desde aquí”, dedicó el músico.

“Desde aquí hay tantas millas… Aquí amanece y allá el sol se está por ir. En mi garganta se hace un nudo y es por ti… Se ve tan lejos, desde aquí se ve tan lejos… Como extraño los domingos con los viejos”, le canta.

Muerto de risa

Coquito, cuyo verdadero nombre es Wilmer Machado, también aprovechó la citada red social para celebrar y honrar a su recordado padre, Larry Macho, quien murió en 2021 a sus 70 años.

“La vida no nos avisó que ese día serían nuestras últimas fotos juntos. Qué vai… No me canso ni cansaré de publicarlas una y otra vez para honrarlo”, escribió el animador y locutor en el post compartido. “Mi Larry Machado no está hoy conmigo para celebrar juntos, pero yo sí estoy para celebrar por ambos. Así lo recordaré siempre, como su canción más famosa: MUERTO ‘E LA RISA. Grabada originalmente a principios de los 70’s con la banda y su salsa joven”, continuó.

Amor infinito

La ex reina de belleza Alejandra Conde, quien actualmente anima en “Portada’s”, no dejó pasar la oportunidad de dedicarle un conmovedor mensaje a su padre Héctor José Conde Torrealba, quien se quitó la vida en 2023.

“Para los que están y nos cuidan desde arriba… Yo he tenido la bendición de tener dos padres, mi papá biológico y el que me crió desde que tengo un año”, dijo Conde en un video grabado desde La Colina.

“Hablo de esta manera para no sentirme afectada. El Día del Padre es todos los días. El Día de la Madre es todos los días. Y si algo me enseñó eso que sucedió el año pasado es que, señores, la vida es tan efímera, la vida pasa tan rápido… Hoy estamos mañana no sabemos”, agregó.

Es por eso que, para la también modelo, es importante estar unidos en todo momento. “Y eso puede pasar con cualquiera. Lo más importante es celebrarlo, siempre estar unidos, siempre amarnos y demostrar el cariño… Desde el cielo está mi papá Héctor, pero aquí tengo a José Contreras”, agradeció la Miss Venezuela Mundo 2020.

Otro que aprovechó el festejo fue Luciano D’ Alessandro, quien felicitó a su padre destacando cuánto lo admira.

“Feliz día padre mío!!!! Te abrazo en la distancia, pero con ganas de verte pronto y que ese abrazo se sienta como debe ser. Te quiero y admiro siempre”, escribió el actor en un post.

Desde esta tribuna deseamos a todos los padres de Venezuela un afectuoso día, lleno de bendiciones, juntos sus hijos y demás familiares.