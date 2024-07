Adricarlis Borges: Quiero tocar el corazón de la gente

Adricarlis Borges tomó muchos de los aportes de quienes la antecedieron en la interpretación de música venezolana para darle forma a un proyecto que nació hace 27 años, en competencias intercolegiales con el tema Llanerísima, de Luis Silva.

Poco a poco le fue dando forma a su propio proyecto y fue apodada “La Barbie del folklore”, desafiando a quienes pudieron señalarla por sus orígenes orientales (nació en Barcelona) más que llaneros.

Hace unos días, Borges lanzó el tema “Ni un milímetro de amor,” cuyo videoclip fue rodado en la Cascada de los siete pisos en Lechería. La dirección general fue de Fernando Tovar, son letra y música del maestro Alcides Pérez, arreglos de José Archila y el acompañamiento musical estuvo a cargo de la Maquinaria.

Con este tema, la cantante espera abrirse definitivamente camino internacional, por cuanto ya que se encuentra en plataformas de streaming, planea lanzarlo personalmente en Estados Unidos y Brasil, entre otros mercados. Hará una fusión con electrónica con Afro Criollo.

Foto: Cheo Pacheco

—¿La música llanera tiene muchos puristas que la defienden y no están de acuerdo con mezclarla?

— El folklore venezolano es amplio. Y así hay que verlo. Es lo nuestro, y es válido tratar de llevar lo autóctono hasta dónde lo querramos. Si se analiza hay muchas propuestas dentro del género. Si nos vamos atrás, nos encontramos con un Simón Díaz que fue más allá y fusionó lo tradicional con muchos instrumentos. Su “Caballo Viejo” es un ejemplo de cómo funciona. De eso surgió la idea de hacer la fusión con Afrocriollo, que le da un toque distinto para captar otro tipo de público.

—¿Cómo ve el panorama de la música venezolana?

— Me siento orgullosa de los tiempos que está viviendo la música llanera. Ya no la están utilizando para cerrar las parrandas, sino para abrirlas.

—¿Compite con otras intérpretes?

— Soy admiradora de casi todas. A Reyna Lucero la considero la más grande, es la número uno, tiene ese temple, esa disciplina que la ha llevado a grabar más de mil temas. El trabajo innovador que ha hecho Scarlett Linares ha dado un aire fresco a nuestra música llanera. De ellas tomo cosas para buscar ir más allá. Aprendí a no tener temor de hacer cosas nuevas.

— Se le ha señalado por su manera de vestir y sus tatuajes y por no haber nacido en una zona llanera.

— Mi imagen me hace sentir bien y sé que gusta. Hay algunos que todavía la rechazan, pero mi trabajo es tocarles el corazón para llegarles. No los voy a apartar nunca. Tener tatuajes no me hace peor artista.Por eso, quiero pedirles que nos escuchen y traten de internalizar que lo que hacemos es por amor. Soy participe de que la música llanera tiene que ir más allá. Hay que abrazarla. Una vez que te atrapa es difícil que te suelte. Y en cuanto a mi origen, soy oriental, pero me siento tan llanera como cualquiera.