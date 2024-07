Beetlejuice… Beetlejuice… Beetlejuice…

El pícaro fantasma Beetlejuice podría convertirse en un héroe durante la secuela de esta historia, cuya primera película se estrenó en 1988. ¿Aprovechará la oportunidad?

La nueva trama presenta a Lydia Deetz (Wynona Ryder) en su faceta de madre de una obstinada adolescente, Astrid (Jenna Ortega), quien por necia se gana un ticket al inframundo. En su desesperación Deetz resolverá buscar apoyo en el impertinente espíritu burlón.

Tim Burton convocó a nuevos y veteranos para conformar el elenco de “Beetlejuice, Beetlejuice”. Es así como a la estrella de “Inocencia interrumpida” se unen Michael Keaton y Catherine O’Hara quien regresará como Deelia Deetz, madre de Lydia y abuela de Astrid. Entre los rostros frescos figuran en el elenco son Monica Bellucci, Willem Dafoe y Justin Theroux.

En un nuevo adelanto, estrenado este jueves 18 de julio, se sugiere que el caos, diversión, humor negro y grotesco será clave en esta familia bastante desunida.

La osadía de Astrid la llevará, al invocar a Beetlejuice, a meterse en un serio problema y rápidamente entenderá que “de que vuelan, vuelan”.

Peculiaridades y similitudes

Asimismo, el film de la década de 1980 y este, que estrena el próximo 6 de septiembre, mantienen una esencia similar, claro que los efectos especiales son mucho más avanzados lo mismo que la época. Una diferencia es que las actuaciones no son tan teatrales como en el primer relato.

Por otra parte, Burton rescata recursos como los números de baile. En la primera entrega Deelia junto a sus invitados empiezan bailaban y cantaban, como si estuvieran bajo los efectos de un hechizo, la canción “Banana Boy (Day-O)”. En esta segunda parte sucederá lo mismo, pero esta vez con su nieta.

Recordemos que en el primer film Lydia y sus padres abandonan la gran manzana (Nueva York) por una vida más tranquila en Connecticut. En esta oportunidad también cambian la vida de ciudad por la de campo.

En la trama, Dafoe (“Poor Things”) se meterá en los zapatos de Wolf Jackson, quien fue un actor en vida que se torna detective en el más allá. El nativo de Wisconsin soltó la sopa en noviembre de 2023 durante el Festival de Cine de Marrakech. Dolores, el personaje de Bellucci (“Irréversible”) igualmente acapara la atención en el clip y es que, es una ex que sostiene cierto resentimiento hacia Beetlejuice. La actriz italiana la describe como una “chupa almas”. A Theroux, por su parte, le tocó dar vida a Rory.

¿Qué dice el elenco?

A principios de 2024, Dafoe confesó en entrevista con Deadline que hablar de su personaje en el mencionado festival fue una metida de pata, pero que disfrutó mucho trabajar en este proyecto.

“He hablado demasiado sobre ello y ya lo he dicho. No he hablado con Tim Burton, pero creo que no le gustó. Fue un momento de debilidad contar un poco de mi personaje. Realmente no es importante hasta que salga, pero fue divertido trabajar con él y creo que será bueno y muy divertido. Porque el espíritu de la película era maravilloso y está muy presente. No es un intento de hacer dinero. El sentimiento sigue ahí. Y, por supuesto, mucha de la misma gente volvió de una manera plena”.

Aunque no es extraño a los personajes retorcidos, esta es la primera vez que Dafoe trabaja oficialmente con Burton. Sin embargo, para “Batman” (1989) Tim y el guionista Sam Hamm lo tomaron en cuenta para dar vida al Guasón, rol que finalmente fue para Jack Nicholson.

Por su parte, Michael Keaton, manifestó durante una aparición en el CinemaCon en abril pasado, lo divertido que fue revivir a Beetlejuice y trabajar con sus colegas. “Este elenco es muy bueno. Estaba muy nervioso por ver si podíamos lograrlo otra vez”, admitió, “pero cada día era más y más divertido”. Y agregó: “Todos son muy graciosos”.

Keaton, quien vio la nueva cinta un par de veces ya, unió fuerzas con Burton previamente como “Batman” en el film homónimo.

En el mismo evento, O’Hara aseguró que la nueva peli es muy buena y que al que no le guste “que se pudra”. A su vez, dijo que habrá momentos de miedo y humor, así como en la primera.

¿Que dice el director?

Según Burton, Beetlejuice representa un gran valor sentimental para él. “Es realmente muy personal, emotiva y especial. Para mí es como una extraña película casera”.

En cuanto a que Keaton vuelva a interpretar el famoso papel, compartió: “Simplemente volvió a meterse en él. Fue un poco aterrador para alguien que tal vez no estaba demasiado interesado en hacerlo. Fue algo muy hermoso para mí ver a todo el elenco, pero él, como si estuviera poseído por un demonio, volvió al proyecto”.

Su predilecta

El fichaje de Ortega no es una casualidad pues ya habían trabajado ella y el cineasta para la emocionante serie de Netflix “Wednesday“, que aparte fue muy exitosa. Por lo que no se discute el hecho de que disfrutara del desempeño de esta joven estrella. Además, otro indicio es que al director le encanta repetir con actores y actrices que son como sus musas, por ejemplo Helena Bonham Carter y Johnny Depp.

Sobre la californiana de 21 años de edad, dijo en entrevista con Comic Book Resourses: “Es una de las personas más conscientes, no solo como actriz, sino de todo lo que rodea a la cámara, al set. Tiene un talento muy especial y ha hecho muchas películas de terror, que también me encantan. Eso le dio un lugar especial en mi corazón”.