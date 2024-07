Carlos Talez lleva a Venezuela en su tambor

Según Carlos Talez, percusionista, productor, arreglista, cantante e investigador, nacido en la población de Palmarito, en las costas del Lago de Maracaibo desde el lado merideño, la presencia de la música venezolana en el exterior es cada vez mayor, y eso ha traído un beneficio enorme a los músicos residenciados afuera por el alto volumen de demanda que se ha venido registrando.

“Para Europa esa música es nueva, y si a eso le sumas la fuerza y la espontaneidad del sonido afrovenezolano, se produce una combinación perfecta. Por otro lado, la migración de connacionales presentes, por ejemplo, en España, ansiosos de escuchar y bailar su música, ha sido favorable para todos nosotros”.

Talez, con 35 años de carrera artística, muchos de los cuales los ha dedicado a la investigación musical, enfocada en la percusión de origen afro, que en su tierra natal tiene una enorme importancia gracias a la presencia negra con su sonoridad de chimbangueles y gaitas de tambora, reside desde hace más de dos décadas en España, donde ha continuado su trayectoria.

Actualmente trabaja en la propuesta de fomentar la música afrovenezolana en mixtura con los palos flamencos, combinando de manera creativa los ritmos españoles en particular y europeos en general. Esta fusión dio como resultado el espectáculo Raíces, un montaje de danza, percusión y canto afrovenezolano, llevado a los ritmos castizos que estrenó el año pasado con gran aceptación y este año vuelve a las Fiestas de la Hispanidad que organiza el Ayuntamiento de Madrid.

“Más que investigando, me mantengo apoyando a nuestros cultores en cada pueblo que se me haga posible, porque son ellos los responsables y custodios de nuestras tradiciones. No olvides que yo no soy folclorista ni purista, yo lo que hago es recrear nuestra música venezolana, en especial la afrovenezolana con todos estos conocimientos que he adquirido y sigo adquiriendo cada vez que estoy en mi amada Venezuela. Me preocupo por tomarme un tiempo de ir a un pueblo determinado a verificar lo que un día aprendí, lo que me ha permitido hacer estas fusiones musicales”.

Cortesía Dayon Moiz

Entre risas y nostalgia, el exintegrante de agrupaciones tan destacadas como Huracán de Fuego y Tazajo Tamboo, hace referencia a sus referentes musicales: Francisco Pacheco; Makuaya; Un, Dos, Tres y Fuera; Grupo Mina; Gurrufío; Dimensión Latina; Naty y su Orquesta; y Madera. En cuanto a la música del Caribe hace alusión a Maelo, Héctor Lavoe, el son de Cuba, la bomba puertoriqueña. “Debemos tener en cuenta que nosotros tenemos esa dicha de estar donde estamos, geográficamente, y hemos sido un embudo que recoge lo que viene del norte y del sur. Por eso somos tan polifacéticos: escuchamos de todo, bailamos de todo y cantamos de todo”.

En junio estuvo de paso por el país, y aprovechó la seguidilla de fiestas populares para darse, de nuevo, un baño de amor propio con nuestras tradiciones. Al tiempo, que se dio la oportunidad de conocer el proceso que vivimos gracias al Festival Mundial Viva Venezuela.

“Ha sido un puntazo positivo para nuestras tradiciones, y ojalá que no se quede aquí, sino que se pueda exportar, que podamos hacer un Viva Venezuela en Madrid, Alemania, donde sea; que en todos lados suene la música afrovenezolana”.

Cortesía Dayon Moiz

En La Vega y en la Filven

Regresa en pocos días al país, en el marco de su gira mundial, Melodías, cantos y tradiciones con la que ha podido llegar a Chile, Perú, Ecuador, Argentina, Estados Unidos. Del 9 al 18 de este mes estará dictando una clase magistral, talleres y conversatorios, a la par de su presentación el viernes 12 en la plaza del Cultor, en La Vega, a las 6:00 pm.

También hará presencia en actividades enmarcadas en la Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven 2024). Volverá al país a finales de año para un evento especial: la celebración de los 35 años de vida artística que tendrá como escenario el teatro Teresa Carreño.