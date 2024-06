Gigi Méndez: “Mi canción conecta con la alegría”

Las dos victorias de la selección de Venezuela en la Copa América no solo han unido a todo un país sino que también permitió que algunas sorpresas surgieran de eso, como consolidar a la cantante Gigi Méndez como la voz oficial de la Vinotinto en el torneo.

Esto convirtió a la joven Génesis Alejandra Méndez Tapias (su nombre de pila) en la primera mujer en cantar un tema para una selección nacional: “Somos Vinotinto“.

Fue, además, la coautora de ese sencillo, junto a Mauricio Aloisio. Yoswill Roldán y Moisés Valera se encargaron de la producción y dentro de poco estrenará el video oficial dirigido por Joe Polanco.

Desde sus inicios en El Sistema hasta el momento, Méndez ha pasado no solo por la ejecución de instrumentos sino por un abanico de estilos musicales, siendo el género urbano en el que más se ha destacado con colaboraciones como con su paisano Kobi Cantillo o con el chileno King Savage.

—¿Cómo llegó a “Somos Vinotinto”?

—Desde que tengo uso de razón he querido escribir un tema para el Mundial… El día que la Vinotinto clasifique yo seré esa artista que le cante. Pero ahora me encontré con la Copa América, envié mi propuesta a la Federación Venezolana de Fútbol y me escogieron.

—¿Era fanática del fúbol?

—Le tuve que agarrar el gusto, porque este es un país más beisbolero. Pero ahora Venezuela está sonando por todo lo que debería sonar. Estoy muy orgullosa no solo de ser la primera mujer en cantarle sino por tener la oportunidad de conectarme con la gente gracias a una canción como lo he hecho con Somos vinotinto.

—¿Qué cree que hizo a la FVF escoger su canción y no otra?

—El secreto estuvo en hacer las cosas con amor y mucha disciplina. Nos toca esforzarnos y hacer que nos escuchen y yo tuve la suerte de que, desde el principio, me oyeron.

—¿Qué sintió cuando la cantó en público?

—Fue algo muy bonito, porque todos los venezolanos han podido reencontrarse con mi emoción. Mi canción conecta con la alegría. Venezuela merece sentirla desde muchos ámbitos y mejor si lo puedo lograr desde la música.

—¿Esto divide su carrera en un antes y después?

—A partir de ahora tendré que cuidar un poco más de lo que muestro y de lo que no digo. Aprender a cuidar opiniones y los respaldos, como el que recibo ahora de la Federación Venezolana de Fútbol.Tengo que aprender que ya no estoy sola en mi cuarto sino que ahora trabajo en equipo.

—¿Cómo enfrenta las críticas de quienes dicen que usted es cantante y no deportista o al revés?

—Las críticas son un mal con lo que tenemos que lidiar siempre. Es normal que no a todo el mundo le guste mi canción y que no a todos les guste mi voz. Lo importante es que vas increscendo. Yo tenía varias canciones virales, pero este tema fue el batacazo que le mostró a la gente que hay nuevos y buenos artistas. Yo trabajé duro para llegar a esto. A todo lo que está pasando.