“Gladiador II” promete majestuosidad y gloriosas actuaciones

La historia de “Gladiador” continúa tras 24 años del estreno del film original (2000) con un elenco nuevo pero con su mismo director, Ridley Scott.

La segunda entrega tiene como protagonista a Paul Mescal (“Aftersun”, “Normal People”) junto a actores de gran calibre: Denzel Washington (Macrinus), Pedro Pascal (Marcus Acacius) y el actor de “Stranger Things” Joseph Quinn como el emperador Carcalla.

El adelanto da cuenta de la enorme inversión de Paramount Pictures, pero aparte de eso, exhibe una tremenda puesta en escena. La fecha de estreno está fijada para el 22 de noviembre.

La propuesta del mismo realizador de “Alien” y “Prometheus” está contada desde el punto de vista de Lucius, ex heredero del imperio romano, cuya realeza parece haberse evaporado en el tiempo. Sin embargo, no queda muy clara la razón, pero según dice en el clip de la nueva “Gladiador” no se acuerda de su origen.

En la primera entrega, el protagonista fue Máximo (Russell Crowe) la versión infantil de Lucius estuvo a cargo de Spencer Treat Clark. Sin embargo, Scott quería un elenco “fresco y nuevo”, dijo a Deadline. Connie Nielsen encarnó a Lucilla, la joven madre de Lucius. A propósito, esta última regresa y en el tráiler se ve el reencuentro madre e hijo. El personaje principal tiene sobre los 23 años de edad.

¿Qué dice el elenco?

Paul Mescal, quien cuenta con 28 años de edad, comentó hace algunos meses en “The Graham Norton Show” que su trabajo en teatro le otorgó el papel. Ridley Scott quedó encantado con su actuación en “Gente normal” y la obra “Un tranvía llamado deseo”. “Yo estaba presentando esa obra en aquel momento y allí fue cuando Ridley Scott me llamó y le dije ‘claro'”.

Quien igualmente dirigió “Thelma & Louise” confesó por qué se inclinó por el irlandés en una entrevista a Deadline. “Vi un programa llamado ‘Gente normal’. Algo inusual en mí, pero vi el primero y pensé ‘es interesante. Estos actores son muy buenos’. Lo vi todo y me dije: ‘Maldita sea’. Entonces, todo esto surgió en un momento en el que necesitaba a un chico de 23 o 24 años para que asumiera el manto de Lucius. Y simplemente le dije: “¿Quieres hacerlo?. Dijo que sí”, recordó Scott.

IG @pascalispunk

Por su parte, Pedro Pascal afirmó sentirse más que complacido de compartir escena con los grandes de la industria.

“La idea de estar en un set de Ridley Scott, con tres de sus películas en mi top 10, me encanta. Además de actuar con Denzel Washington y Paul Mescal. Y definirlo como algo ’emocionante’ es una forma muy mundana de llamarlo… No sé si alguna vez me haré la idea de que estoy haciendo películas con gente que tuvo una gran influencia en mí durante mi juventud. Si bien tengo un puesto en la mesa de los grandes y me lo merezco, la otra parte de mí nunca se termina de hacer esa idea”.

Foto: IG @pascalispunk

No se lo creía

“Él es una fuerza de la naturaleza”, asegura Joseph Quinn sobre Ridley Scott. En cuanto a cómo consiguió el papel contó al periodista Josh Horrowitz en su espacio “Happy Sad Confused” que en principio estaba dudoso porque la parte uno le parecía tan perfecta, que sería arruinada con una secuela. Sin embargo, se enteró de quienes conformarían el elenco y buscó la manera de conseguir un casting, poco después lo llamaron para decirle que había quedado.

“Fue una de las experiencias más locas de mi vida, es decir… Ridley construye mundos y construyó la Antigua Roma desde 0, es un poco loco evidenciar eso y si hablamos del hecho de que participar en ello fue todo un privilegio… Me aseguré de que mi familia estuviera allí para verlo porque es algo único. Pero sí, hice amigos fantásticos, nos la pasamos súper bien y quiero decir, trabajar con Denzel Washington, eso es algo que literalmente nunca ocurre, así que aprendí mucho de él y Paul… Wao, no creo que la gente esté lista para eso”, adelantó.

¿Se molestó Russell Crowe?

Realmente el actor no resiente que no lo hayan llamado para aparecer en la nueva de “Gladiador”, pero sí hay sentimientos encontrados.

“‘Gladiador II’… Quiero decir, deberían pagarme por la cantidad de preguntas que tengo que responder sobre una película en la que ni siquiera estoy… La verdad es que no sé nada del elenco, ni de la trama ¿pero por qué lo haría si estoy muerto? Admito que siento un poco de celos porque me recuerda a momentos en los que yo estaba joven, pero además fue una gran experiencia en mi vida, es algo que me la cambió para siempre… No espero algo más que espectacular de esa película cuando salga”, así lo dijo en una rueda de prensa.

Con un presupuesto de $103 millones, “Gladiador” recaudó más de 460 millones de dólares en todo el mundo y fue nominada a 12 premios de la Academia, de los que ganó cinco, incluyendo Mejor Película y Mejor Actor.

De acuerdo con especulaciones del sitio especializado IMDB, el estudio Paramount invirtió nada menos que $310 millones en esta producción.