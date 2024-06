Hace 25 años, ‘Genie in a Bottle’ liberó a Christina Aguilera

Christina Aguilera tenía apenas 18 años cuando ‘Genie in a Bottle’ (El genio de la botella) la convirtió en una estrella internacional de la música. El tema, que vendió 7 millones de copias en el mundo, puso a la cantante en la misma órbita de Britney Spears. Ambas, de hecho, capitanearon el fenómeno de cantantes adolescentes (en su mayoría chicas) que se vio en los años 90.

La canción fue escrita por Pam Sheyne, Steve Kipner y David Frank, y producida por Kipner y Frank. Fue lanzada el 22 de junio de 1999 por RCA Records como primer sencillo de ‘Christina Aguilera’. e . El tema también formó parte de ‘Mi reflejo‘, el álbum en español que lanzó la vocalista en el año 2000. Allí fue presentado como ‘Genio atrapado’.

‘Genie in a Bottle’, cabe destacar, es una canción soul-pop y dance-pop con elementos de R&B. Su letra destaca referencias sexuales para abordar los temas de la autoestima y la abstinencia. Algunas de las frases usadas, como “you gotta rub me the right way” (tienes que frotarme de la manera correcta), le ganaron críticas por parte de ciertos sectores que consideraban que no eran adecuadas para una cantante tan joven.

Portada del sencillo ‘Genie in a Bottle’. Cortesía Amazon.com

No es literal

De hecho, la artista tuvo que hacer una versión espacial sin esa frase para que la canción pudiera ser rotada en Radio Disney. Aun así, Aguilera, tanto en aquel momento con en el actual, siempre ha defendido que el mensaje de la canción va más allá de lo sexual.

“Mucha la percibió una canción sexual, debido a su contenido lírico (‘tienes que frotarme de la manera correcta’), pero es solo un juego de palabras. No tienes que tomarlo tan literalmente como suena. Se trata de “tratarme de la manera correcta”, realmente; el “frotarme de la manera correcta” se usa solo porque estoy cantando sobre ser un genio, solo tiene sentido por eso; es un giro lindo. Pero es una canción sobre el amor propio. Es casi como una canción de empoderamiento femenino, pero sigue siendo divertido, y no algo descarado. Se trata de esperar y hacerse el difícil, lo que creo que es un gran mensaje para las chicas”, contó la intérprete a Entertainment Weekly en octubre de 1999.

No lo quería como sencillo debut

Hay que señalar, que la artista, que actualmente tiene 43 años, no quería que ‘Genie in a Bottle’ fuese el primer sencillo de su carrera. “Fue un poco frustrante, porque crecí escuchando a Mariah (Carey), y quería salir con una canción que realmente mostrara lo que podía hacer vocalmente, algo como ‘Vision of Love‘ (el sencillo que lanzó la carrera de Carey)”, señaló también a la publicación.

“Si me quieres junto a ti. Frota bien y ya verás. Como un genio liberado, haré tus sueños realidad. Si me quieres junto a ti. Gánate mi corazón. Tres deseos te concedo, si me juras tu amor. Como un genio atrapado espero, liberarme con tu amor sincero. Como un genio atrapado espero… ven, ven, a sacarme de aquí”, es parte de la letra del coro de la adaptación al español presentada en ‘Mi reflejo’.

Tenía otro título

Como dato curioso del tema, vale mencionar que el título original del mismo era ‘If You Wanna Be With Me” (Si quieres estar conmigo), la frase con la que inicia el coro, según destaca el portal Story of a Song. Fue el equipo de mánager de Aguilera el que sugirió renombrarla ‘Genie in a Bottle’.

El videoclip de la canción fue dirigido por Diane Martel, quien había trabajado en el video ‘Dreamlover’ de Mariah Carey. El audiovisual fue filmado en Malibú (Los Ángeles, California), en abril de 1999, en los alrededores de una playa y una casa cercana.

Cortesía: TheaBlast.org

En el mismo, se puede ver a Christina Aguilera realizar una coreografía que destaca un movimiento que recuerda a los genios de las películas junto a un grupo de bailarines masculinos. El clip termina con el grupo acurrucado alrededor de una hoguera, tras una fiesta en la playa. El video fue subido a YouTube en octubre de 2009, y tiene más de 257 millones de visitas y más de un millón de ‘me gusta’.

Cabe destacar, que el impacto de la canción en las carteleras musicales llevó a Aguilera a ganar el Grammy al Mejor artista nuevo en el año 2000. La rubia de ascendencia ecuatoriana superó a sí a su gran rival, Britney Spears.

Versión 2.0

La canción también cuenta con una versión electropop (‘Genie 2.0’), lanzada en 2008 en el disco ‘Keeps Getting Better: A Decade of Hits’, que recoge las canciones más destacadas de la carrera de Christina Aguilera. La propuesta fue comparada con el trabajo de Lady Gaga, así como con la canción ‘Sweet Dreams (Are Made of This), del dúo británico Eurythmics.

‘Genie in a Bottle’ ingresó a la cartelera Hot 100 de Billboard en el número 61 en la semana del 3 de julio de 1999, según reseña Story of a Song. La semana siguiente, subió 49 puestos hasta el número 12. El tema alcanzó el puesto número uno el 31 de julio de 1999. Gracias a sólidos números de venta y de airplay (rotación en radio), se mantuvo en el primer lugar durante cinco semanas consecutivas, convirtiéndose en la canción de verano más exitosa de 1999.