‘La amenaza fantasma‘ es una de las películas que más expectativas generó en el mundo del cine hollywoodense. Llegó con la promesa de contar cómo y por qué Anakin Skywalker se convirtió en Darth Vader, el gran villano de la saga galáctica y uno de los personajes más icónicos de la historia del cine.

“Cada generación tiene una leyenda. Todo viaje requiere un primer paso. Cada saga tiene un comienzo…”, destacaba un mensaje escrito en el inicio del tráiler oficial de la película, que llegó a las salas de cine de Estados Unidos el 19 de mayo de 1999. En Venezuela debutó el 30 de junio de ese mismo año.

Escrita y dirigida por George Lucas, creador de esta ópera espacial, la producción destacaba como una de sus protagonistas a una Natalie Portman en plena adolescencia (tenía 16 años). Junto a ella, que dio vida a la reina Padmé Amidala (la futura madre de Luke Skywalker y la princesa Leia), una pléyade de estrellas consolidadas dieron vida al resto de personajes protagónicos. Liam Neeson (Qui-Gon Jinn), Ewan McGregor (Obi-Wan Kenbi) y Samuel L. Jackson (Mace Windu) fueron algunas de las figuras destacadas en el largometraje.

Cortesía: LucasFilm

Un éxito en taquilla

Jake Lloyd, quien tenía 10 años cuando se estrenó el filme, fue el encargado de dar vida a Anakin Skywalker, el futuro Darth Vader. Lloyd, que comenzó a actuar cuando tenía 8 años, se retiró de la actuación en 2020 debido a diversos problemas de salud mental.

Si bien medios como Variety y The Hollywood Reporter la calificaron como una “decepción” por su “historia lineal y repetitiva”, esto no impidió que se convirtiera en un éxito absoluto de taquilla. Según el portal especializado, Box Office Mojo, ‘La amenaza fantasma’ rompió los récords de ‘Jurassic Park 2: The Lost World’ para el mayor ingreso de un solo día al conseguir más de 28 millones de dólares en su primer día en cartelera. También fue la más rápida para recaudar 100 millones de dólares (le tomó cinco días). Además, recaudó $ 64.8 millones en su primer fin de semana, la segunda cifra más alto al respecto; y se convirtió en la película más rápida en alcanzar los 200 millones de dólares y 300 millones de dólares, superando el Día de la Independencia (1996) y el Titanic (1997), respectivamente.

En cartelera

Al día de hoy destaca una recaudación global de más de 1000 millones de dólares, ubicándose en el lugar 45 entre las películas más taquilleras en el ámbito internacional de la historia del cine. ‘Avatar’ y Avengers: Endgame’ dominan esa lista con más de $2.900 millones y $2.400 millones, respectivamente.

Cabe destacar, que debido a este aniversario, la película regresó a los cines en diversas partes del mundo. Venezuela no es la excepción y la producción puede ser disfrutada actualmente en varias salas del país.

Natalie Portman como Padmé Amidala. Cortesía LucasFilms

¿Cuál es la historia?

‘La amenaza fantasma’ es la cuarta entrega de la saga ‘Star Wars’, también conocida como ‘La guerra de las galaxias’. Es, asimismo, la primera película de la trilogía de precuelas y el primer capítulo de la llamada Saga Skywalker, desde el punto de vista cronológico. Por estos motivos, tras su estreno fue retitulada como ‘Star Wars: Episodio I – La amenaza fantasma’.

Ambientada 30 años antes que la ‘Star Wars’ original (1977), retitulada ahora como ‘Episode IV: Star Wars – Una nueva esperanza’, inicia con un mundo en el que la Federación de Comercio ha bloqueado el pequeño planeta de Naboo, gobernado por la joven Reina Amidala. La acción forma parte de un plan ideado por Sith Darth Sidious con oscuros propósitos. El jedi Qui-Gon Jinn y su aprendiz Obi-Wan Kenobi convencen a Amidala para que vaya a Coruscant, la capital de la República y sede del Consejo Jedi, y trate de neutralizar esta amenaza. Pero, al intentar esquivar el bloqueo, la nave real resulta averiada, viéndose así obligada la tripulación a aterrizar en el desértico y remoto planeta de Tatooine. Allí se encuentran con un niño esclavo de gran potencial llamado Anakin.

Qui-Gon Jinn descubre la Fuerza en el interior de Anakin y le libera para entrenarlo y convertirlo algún día en caballero jedi.

Jar Jar Binks. Cortesía LucasFilm

Algunas curiosidades

Gran parte de las críticas negativas se centraron en el personaje Jar Jar Binks, un torpe alien exiliado de su hogar que recibe ayuda de Qui-Gon Jinn y Obi-Wan Kenobi. Según muchos de los especialistas y fans, el personaje era demasiado infantil y estaba diseñado solo para generar ventas de juguetes para los más pequeños.

La actriz británica Keira Knightley, conocida por filmes como ‘Piratas del Caribe’, ‘Orgullo y prejuicio’ o ‘The Imitation Game’, interpretó aquí a Sabé, una de las doncellas y doble de la Reina Amidala de Natalie Portman.

Cuando ambas estaban completamente vestidas y maquilladas como Amidala se parecían tanto que incluso la madre de Knightley, Sharman Macdonald, quien visitó el set, tuvo problemas para identificar a su propia hija.

Cortesía: LucasFilm

Más detalles

En 1997, una feroz tormenta de arena destruyó varios de los sets de Tatooine en el desierto fuera de Tozeur, en Túnez. El rodaje se reanudó dos días después. Para George Lucas, esto lejos de un problema era un buen presagio, ya que lo mismo había sucedido durante el rodaje de ‘Star Wars: Episodio IV – Una nueva esperanza’.

La película fue la primera en utilizar la tecnología de captura de movimiento para crear personajes digitales, como Jar Jar Binks y Watto.

Cortesía: LucasFilm

En la trama, ‘La amenaza fantasma’ hace referencia a una antigua profecía jedi que habla de un “elegido” que traerá equilibrio a la Fuerza. Esta profecía es un tema recurrente en el arco de Anakin Skywalker en las películas.

La película marcó el regreso de Yoda, R2-D2 y C-3PO a la gran pantalla, conectando la trilogía precuela con la trilogía original. Fue, asimismo, la última de las entregas de la saga en filmarse en 35 mm.

Cortesía: LucasFilm