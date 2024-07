Hace 55 años, John Lennon lanzó ‘Give Peace a Chance’

En medio del convulsionado panorama mundial actual, ‘Give Peace a Chance’ (Dale una oportunidad a la paz) cumple 55 años. El icónico himno pacifista de John Lennon, que se convirtió en todo un himno generacional contra la guerra de Vietnam, sigue ofreciendo un mensaje muy necesario.

La canción, lanzada como sencillo el 4 de julio de 1969 por la Plastic Ono Band (que lideraban Lennon y su esposa Yoko Ono), fue el primer tema presentado en solitario por el cantautor británico, quien todavía era oficialmente miembro de The Beatles. Fue compuesto en su totalidad por él, aunque en un principio se le acreditó al equipo Lennon-McCartney.

Lennon y Ono, grabaron la producción con solo cuatro micrófonos y una grabadora de cinta de cuatro pistas. Fue lanzada primero en Europa, como sencillo, seguido de un lanzamiento en Estados Unidos unos días después (6 de julio del mismo año).

Durante una pregunta

Según medios como NPR, la frase “dale una oportunidad a la paz” surgió de forma espontánea, mientras el artista respondía a una pregunta de los periodistas durante el segundo Bed-In for Peace, una serie de actividades no violentas que desarrolló junto a Yoko Ono para protestar contra la guerra y promover la paz. La idea era quedarse en la cama todo el día y atraer la atención de los medios del mundo. Se celebraron dos sesiones de una semana de duración, una en Ámsterdam y otra en Montreal.

La canción, hay que resaltar, fue un reflejo fiel de la ideología pacifista que siempre predicó de Lennon. “No pelearía en absoluto. Nunca hubo intención de luchar. Hasta los 18 años, todavía había llamadas cuando era adolescente y recuerdo las noticias de que eran todos los nacidos antes de 1940, y estaba agradeciendo a Dios por eso, ya que siempre había tenido este plan sobre el sur de Irlanda. No estaba muy seguro de lo que iba a hacer cuando llegara al sur de Irlanda. Los hippies y desertores no eran tan famosos. No había el pensamiento de ‘Lo hizo, se fue a Irlanda y vivió feliz para siempre’. Así que nunca estaba seguro de lo que podía hacer, pero no tenía intención de ir y luchar. No podría matar a alguien, no podría delatar a alguien”, comentó en sus inicios cuando le preguntaron si pelearía en una guerra.

Similar a Verdi

De acuerdo a John Cavalli, un historiador musical radicado en Estocolmo, Suecia, “con largas notas y voces cantadas en un coro gritando por atención, ‘Give Peace a Chance’ guarda similitud con los coros de las óperas de Giuseppe Verdi, como ‘Va pensiero’ o ‘El coro de los prisioneros’ de la ópera ‘Nabucco’, de 1842. Lennon solía utilizar elementos de la música clásica en sus composiciones”.

En la habitación de un hotel

‘Give Peace A Chance’ se grabó entre el 1 y 2 de junio del referido año, en la habitación 1742 del hotel Queen Elizabeth de Montreal, en Canadá. El single se publicó acompañado en su “lado b” del tema ‘Remember Love’, escrito por Yoko Ono y grabado en el mismo lugar.

En la sesión estuvieron presentes figuras destacadas de la época: el escritor Timothy Leary, el comediante Dick Gregory, la cantante Petula Clark, el periodista y escritor Derek Taylor, el empresario Murray the K y el poeta Allen Ginsberg.

John Lennon tocó la guitarra acústica durante la grabación, con el apoyo de Tommy Smothers del dúo de folk Smothers Brothers. Algunos de esos nombres se convirtieron en parte de la letra.

“Déjame contarte acerca de lo que todo mundo está hablando. Revolución, evolución, masturbación, flagelación, regulación, integraciones, meditaciones, Naciones Unidas. Felicidades. Todo lo que nosotros decimos es démosle una oportunidad a la paz”, destaca parte de la letra del tema, que en inglés rima consonante.

En las listas de éxitos

En las carteleras musicales, llegó a ubicarse en el lugar 2 en Reino Unido, aunque en Estados Unidos su posición más alta fue el número 54 del Billboard Hot 100. De igual forma, en Europa y Australia también consiguió destacar entre los temas más escuchados de 1969.

Hay que destacar que en 1991, el rockero estadounidense Lenny Kravitz produjo una nueva versión de ‘Give Peace a Chance’. Fue lanzada el 15 de enero de 1991. Kravitz escribió nuevos versos junto con Sean Lennon (el hijo menor de Lennon), quien tenía 15 años en el momento. Este remake fue acreditado al “Coro de Paz”, e incluyó a estrellas como Little Richard, Tom Petty, Peter Gabriel, LL Cool J y unos 20 más. Alcanzó el puesto 54 en los Estados Unidos, pero no llegó a ninguna parte en el Reino Unido, ya que la BBC se negó a difundirlo debido al tono político que se le dio a la letra actualizada.