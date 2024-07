Judy Buendía regresó más madura… y mala

Cuando Judy Buendía decidió tomar la decisión de “no más” no hubo fuerza, de ningún tipo, que la hiciera volver atrás.

Su ímpetu sorprendió a quienes pensaron que solo se trataba de una separación de su, entonces, esposo. Pero ella dejó claro que la cosa iba en serio. No había retorno posible en la relación rota.

Y, para que la duda no invadiera aún más a los incrédulos, lo plasmó en el monólogo “Mi ex fue un error”, el cual actualmente presenta en gira por varias ciudades del país.

Valencia y Lechería abrirán, con una presentación que le dará cierre a esta primera etapa del tour. “Para el último trimestre del año presentaremos nuevas fechas, las cuales iremos anunciando paulatinamente”.

Formada, principalmente, en el teatro musical, Buendía dijo que cuando la han puesto frente a la disyuntiva de escoger entre el canto y la actuación se ha decantado por quedarse en el medio. “Soy muy cuentera y eso no me lo va a cambiar nadie. En mis conciertos, entre tema y tema, echo algún cuento. Bien sea del repertorio que me toca interpretar, o de alguna anécdota personal. Así que aquí soy lo estoy sincerando. Me fascina cantar pero me gusta combinarlo con cuentos y humor”, dijo entre risas.

En “Mi ex fue un error”, la también compositora resume no solo parte de su experiencia personal (amarga por demás) de lo que fue su matrimonio y posterior divorcio, sino que también “le doy al público una guía de los tipos de ex. Hasta ahora tengo ocho diferentes… Seguro que alguno de los asistentes se sentirá identificado con, por lo menos uno. Aunque he tenido casos de mujeres que me han dicho que los han tenido todos”.

Este Stand Up Comedy tiene un hilo conformado no solo por sus propios temas, sino también por algunos cóvers. “Es un trabajo no solo actoral, sino musical. Es una catarsis tanto para la gente como para mí. Cuando lo escribí lo hice, precisamente, como una manera no solo de drenar, sino de ayudar a quien, al verse identificado con el texto, pueda sar una enseñanza. Al final, siempre hay quien se lleva una enseñanza”.

Esta es la segunda vez que lo presenta en el país. Hace siete años trajo el montaje original. Pero en este tiempo no solo le tocó lidiar con el despecho, sino con otros momentos complicados. “En este tiempo me quedé en bancarrota. Hice de todo, hasta vender aguacates y mangos para poder comprar pañales… Quienes lo vieron en 2017 encontrarán muchas diferencias. Yo no soy la misma. Estoy más grande, más madura y más mala. Pero también he incorporado, a la puesta en escena, cosas que me ha contado el público. De todo eso hice una mezcla y el resultado es lo que estoy presentando en esta primera parte de la gira”.

Aunque no lo tiene contemplado ni a corto ni a mediano plazo, Judy Buendía considera que la opción de hacer teatro musical siempre estará en su abanico de posibilidades. “Ahora que soy mamá, tengo que pensar de otra forma y dosificar el trabajo. Nací haciendo teatro musical y me encanta… De alguna manera ‘Mi ex fue un error’ lo es. La diferencia radica en que no estoy acompañada por un gran elenco, sino que estoy sola. Mi vena musical tampoco la suelto, porque sería cambiar mi esencia y, eso, no es negociable”.

Personal

Los tiempos no tan fáciles que tuvo que vivir los hizo más llevaderos con la música. Su disco Judy “es el más personal, porque resume esos días en que uno cree que el caos va a vencer”.

Si bien no ha dejado de cantar, de componer y de grabar, Buendía no tiene fecha de salida para un nuevo material; así como tampoco para un tour de conciertos. “En escena, cuando estoy en un recital, me toca ser más formal, porque la gente me va a ver cantar. No puedo abusar de las anécdotas, pero tampoco puedo obviarlas, porque no sería yo. Por eso, trato de separar las temporadas de canto y de actuación”.