Lilimar Hernández, la venezolana que llegó a “Intensa mente 2”

Dinámica, atrevida, dedicada, risueña y expresiva son algunos de los atributos de Lilimar Hernández, la joven actriz venezolana que se abre paso con su voz en Hollywood.

“Cleopatra in Space” (Dreamworks), “Bella and the Bulldogs” (Nickelodeon), “Knight Squad” (Nickelodeon), “Hubie Halloween” (Netflix) y más recientemente “Inside Out 2” (Disney Pixar), son algunos de los títulos donde destaca la intérprete. En cada una de sus doblajes imprime ferocidad y dulzura, a la vez que utiliza todo su cuerpo para recitar su diálogo ante la cámara. Aunque su imagen no se vea.

Con 24 años de edad esta joven, cuyos ojos son su gran atractivo junto con su spanglish, se asemeja a un imponente felino. Característica que conquista y encanta.

Aunque nació el 2 de junio del 2000 en la “Perla del Caribe” (Margarita, Nueva Esparta) su acento latino grita Cuba y es que se crió en Miami, Florida, un epicentro de migrantes originarios del país insular.

Aún hablando español se intercala su inglés, por ejemplo: cambia el sí por “yea” o el entonces/así que por “so”. Por si fuera poco, su mezcla de culturas y conocimiento de idiomas no termina allí, pues habla un coreano fluido.

Nacida bajo el signo de géminis, vivió hasta los seis años de edad en Margarita, cuando viaja a Miami donde se radica con su familia. Con nueve años empiezó a tomar lecciones de actuación. Tras la oportunidad de encarnar a la intrépida Sophie, en “Bella and the Bulldogs” (2015-16), se muda a Los Ángeles con su madre y abuela. En la emblemática ciudad es influenciada por la industria del entretenimiento y la moda. Sus padres son de origen cubano.

Una conexión con los dibujos animados

Las comiquitas fueron su primer vínculo con la actuación, y de hecho, “Las chicas superpoderosas” la llevaron a aficionarse por este oficio. Su preferida era Bellota.

“Desde chiquita veía a las ‘Las chicas superpoderosas’ y todos estos muñequitos que me gustaban a mí. Siempre pretendía ser uno de los personajes, inventaba el mío propio, le daba sus líneas, me gustaba vestirme con la ropa de mi mamá de vez en cuando y hacer shows… Ya cuando llegué a Estados Unidos y pude ver cómo era la industria me dije: ‘esto es lo que voy a hacer para el resto de mi vida’. Me encantó, me sentía feliz haciéndolo”, afirmó en entrevista con Famous Birthdays.

Para conseguir roles en los grandes estudios, la paciencia, no tener expectativas y buena energía fueron y aún son claves para Lilimar, quien poco a poco sigue cosechando éxitos en una industria tan competitiva.

A propósito, sobre su llegada al proyecto de Disney y Pixar “Inside Out 2”, en el que prestó su voz para interpretar a Valentina “Val” Ortiz, comenta que fue toda una sorpresa y que no esperaba que la escogieran.

“Mandé mi audición y dije ‘bueno ya, hice mi trabajo como pude, vamos a esperar’, después mi mánager me llamó y me dijo que era para ‘Inside Out 2’. En ese tipo de procesos es así, yo seguí haciendo audiciones, a uno se le olvida, la cuestión queda en manos del universo. Cuando recibí la llamada (de que había quedado) estaba sin palabras”, dijo en otra entrevista con Onda La Superestación.

Sin embargo, ya había trabajado para Disney+ en la serie animada “¡Baymax!“, ese gigante tierno y abrazable que protagonizó “Big Hero 6” (2014). Su personaje, en la serie animada inspirada en el clásico, fue Sofía, una preadolescente que lidia con sus cambios hormonales.

De aesthetic versátil

Como fanática de la moda Lilimar luce cualquier estética que le provoca y en la grata compañía de su grupo de amigas. Full glam, mob wife, moda de calle, playera, deportiva, casual, coquette, todas estas tendencias se descubren en sus post de Instagram.

Extravagante o sencilla, cual modelo de pasarela, la actriz no repite outfits ni tampoco escatima en capturar sus momentos fabulosos para que queden congelados en el tiempo.