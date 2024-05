Hace 25 años de estrenó “Play”, el álbum ícono de Moby

Hace exactamente 25 años, el músico estadounidense Moby lanzó “Play”, su quinto álbum de estudio. Este disco se convertiría en un hito en la historia de la música electrónica y catapultaría a Moby a la fama mundial.

A través de sus redes sociales, el también activista recordó la fecha especial de su icónico disco. “Hoy es el 25 cumpleaños de Play… Cuando fue lanzado, estaba convencido de que iba a ser un oscuro fracaso… Qué interesante haber estado equivocado… ¿Recuerdas dónde estabas la primera vez que lo escuchaste?”.

En efecto, los que catalogaron como un fracaso este álbum estaban equivocados porque ocurrió todo lo contrario: a “Play” se le considera uno de los discos más influyentes de la música electrónica de todos los tiempos, ha vendido cerca de 2 millones de copias en los Estados Unidos desde que se lanzó en 1999 y vendió 10 millones de copias en todo el mundo.

Al mismo tiempo, esta placa recibió la ovación de la crítica por ser uno de los mejores discos de 1999 y se eligió como el álbum del año en las encuestas de The Village Voice y Pazz & Jop.

Además, con este álbum la carrera de Moby despegó y se convirtió en uno de los artistas más influyentes de la década de 1990.

Un sonido innovador

“Play” es, además, uno de los discos más influyentes de la música electrónica de todos los tiempos, gracias a su sonido innovador que combinó elementos de la electrónica con samples de blues, gospel y folk para crear una experiencia única que cautivó a millones de oídos en todo el mundo.

Diesiete son las canciones que contiene el trabajo, entre las que destacan “Porcelain” (con 54 millones de reproducciones en YouTube), “Why Does My Heart Feel So Bad?” (43 millones de vistas en YT), “South Side” (que tiempo después se relanzó un featuring con Gwen Stefani) y “Natural Blues” (con 11 millones de vistas).

Moby tomó grabaciones de canciones de folk, blues y gospel de los años 20, 30 y 60, como “Trouble So Hard” de la cantante folk estadounidense Vera Hall (1937) o un extracto del tema “He’ll Roll Your Burdens Away” de The Banks Brothers (1963), para mezclarlos con ritmos electrónicos creando una combinación única que aún hoy, 25 años después, siguen atrayendo a fanáticos alrededor del mundo.

Salto a la fama

El álbum dio a conocer mundialmente a Moby no sólo con canciones exitosas e innovadoras, sino también con licencias que permitían escuchar su música en películas, televisión y avisos comerciales de todo el mundo.

“Porcelain”, por ejemplo, fue un tema recorrente en algunos episodios de la telenovela colombiana “Yo soy Betty, la fea” y de la cinta estadounidense “La playa”, que protagonizó Leonardo DiCaprio y dirigió Danny Boyle.

Esto permitió que el album se convirtiera, además, en un referente cultural, contribuyendo así a que la carrera del autor terminara de despegar y convirtiéndolo en uno de los más influyentes de la década del 90.

De acuerdo con Concierto, el éxito comercial de “Play” fue tal que alcanzó el número uno en las listas de éxitos de varios países, incluyendo el Reino Unido y los Estados Unidos. Asimismo, se mantuvo en las listas de éxitos durante más de un año y fue certificado con disco de diamante en varios países.

Propaganda

Moby incluyó en el booklet de su trabajo discográfico cinco ensayos cortos que él mismo escribió, que contienen temas sobre el veganismo, fundamentalismo y humanitarismo.

Como nota del autor reza un texto que expresa que sus opiniones no se relacionaban con el disco. “Estos ensayos no están relacionados con la música, así que si no te agradan puedes aún disfrutar de la música, y si te gustan los ensayos puedes odiar la música. Quien sabe, quizás por algún giro extraño del destino te gustarán ambos”, expresó Richard Melville Hall, verdadero nombre del músico.

Moby es defensor de una variedad de causas, trabajando con organizaciones como MoveOn y PETA. Es vegano desde el año 1987 y creó MoveOn Voter Fund’s “Bush in 30 Seconds”, junto a la cantante y directora cultural de MoveOn, Laura Dawn, y al director ejecutivo de MoveOn, Eli Pariser.

Más música, más “Play”

A través de las redes sociales, Moby anunció que tiene un nuevo álbum y que prepara una gira especial para celebrar los 25 años de su disco estrella.

Su próximo álbum llevará por nombre “Always Centered At Night” y se estrenará el 14 de junio a través de Mute Records. Contendrá 13 canciones, cada una de ellas con un artista diferente, entre ellos serpentwithfeet, Lady Blackbird, José James y el fallecido Benjamin Zephaniah, entre otros.

“Durante los últimos 30 años, he trabajado con cantantes increíbles, desde David Bowie hasta Freddie Mercury, desde Gregory Porter hasta Jill Scott, y con este nuevo disco continúa mi amor por colaborar, pero se centra en trabajar con cantantes increíbles que tal vez no sean tan conocidos como David Bowie y Gregory Porter”, expresó el músico sobre su próxima apuesta.

El primer sencillo del álbum es “Dark days” junto a Lady Blackbird que, de acuerdo con Warp, es un viaje introspectivo, cálido y retador a la vez que explora emociones profundas.

Con respecto a la gira, el productor musical y compositor dijo: ““Han pasado más de 10 años desde que hice una gira, pero alguien me recordó que 2024 es el 25 aniversario del lanzamiento de Play, por lo que me pareció que no sería la peor idea hacer una breve gira europea para conmemorar y celebrar. La gira incluirá canciones conocidas de Play, pero también otros clásicos y temas antiguos de otros discos. Lo que hace que la gira sea más emocionante para mí es que no me pagarán nada. El 100% de los beneficios de mi gira se destinarán a organizaciones europeas de derechos de los animales”.