A Gaby Spanic le gustaría saltar de la TV al cine

Gaby Spanic cree que ya va siendo hora de alejarse de la televisión. La actriz venezolana contó, en un show de TV, que le gustaría probar suerte en otros espacios. Por un lado, mencionó el deseo de hacer un proyecto sobre cocina para alguna plataforma digital y, por otro, que le encantaría contar su vida en un filme.

“Quiero hacer la película de mi vida y producirla yo. Quiero contar la verdad, con pruebas, porque a mí mucha gente me ha tildado de cosas que no soy. He sido víctima no victimaría”, asomó Spanic en entrevista con Kerly Ruiz para “Siéntese quien pueda”.

“Mi vida no ha sido fácil. Con mi hijo también se metieron y se burlaron de un envenenamiento. Decían que era mentira. No les importó un niño de 2 años. Yo decía que si querían vernos muertos para que me creyeran”, agregó en la conversación con la animadora venezolana.

Sin guardarse nada, la eterna Paola Bracho de “La usurpadora”, comentó que en la televisión ha tenido que callar. “Nunca he subido a la oficina de un ejecutivo a hablar mal de nadie o mandar a vetar a nadie, o decir mentiras, meter zancadillas… Yo he sido incapaz de hacer esas cosas, pero conmigo sí lo han hecho”.

En equipo

Gaby Spanic aprovechó la oportunidad para destacar que su hijo Gabriel de Jesús, de 15 años, está orgulloso de ella y que han logrado formar un gran equipo.

“Yo hablo con él sin tapujos. Le hablo con la verdad. Mi hijo es valiente, generoso, caballeroso, siempre está pendiente de mí… Vemos películas juntos. Él quiere ser director de cine y escribe espectacular”, aseguró la orgullosa madre. Como se recordará, Gabriel es fruto de su relación con el también venezolano Neil Pérez.

En este sentido, “La usurpadora” dejó caer la prenda de lo que quiere hacer con su hijo en cine. “Me encantaría trabajar con mi hijo. Que él fuese el asistente de dirección, porque me encantaría dirigirla, no actuarla. Ya está hecha una sinopsis y será una película larga. Desde la niñez hasta ahorita, porque hay cosas que no han salido a la luz”.

La afamada venezolana dijo, asimismo, que nada la detendrá en su objetivo, ni siquiera el hecho de estar en peligro si salen a la luz historias secretas. “Estoy vendiendo mis casas, yo me quiero ir porque cuando salga esa película no se si pueda salir a calle porque pudiera amanecer con moscas”.

Esta afirmación viene tras confesar que hay cosas muy duras, en su entorno, que involucran a personas muy poderosas. “Ante el mundo son los señores y las señoras. Son intocables y son enea (terrible)”.

“Él me salvó”

En una extensa y profunda dinámica de preguntas y respuesta, Gaby Spanic enfatizó que decidió contar todo para honrar y glorificar a Jesucristo, porque ella es cristiana. “Él me salvó y tiene un propósito de vida conmigo. Han ocurrido muchos milagros que quiero contar”.

La actriz de 50 años, está segura de que quiere despedirse de la televisión con esa película ayudando a la gente, ayudando a los animales, a la gente pobre, dando voz a tantos que no lo tienen.

“Un propósito lindo, quiero hacerlo… Si yo fuera multimillonaria rescataría a todos los animales que están en la calle, a los niños, a los ancianos. Pusiera edificios, les daría salud, todo. De verdad hay gente apática, el maltrato animal está fuerte”.

No es la primera vez que la exreina de belleza utiliza su voz para difundir acciones para prevenir el maltrato animal.

“Por eso no como carne, ni pollo, ni pescado.. no como nada con sangre. Ayudo a casas que rescatan animales. Quien hace daño a un animal es una mala persona. Yo amo a los animales más que al ser humano”, remató.