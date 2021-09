ABBA regresa con un nuevo disco 40 años después

El grupo sueco ABBA, que este jueves anunció la publicación de un nuevo disco por primera vez en 40 años, ha vendido decenas de millones de álbumes en el último medio siglo, hecho bailar al mundo entero y marcado los años de la música disco con sus melodías pegadizas, su exuberante vestimenta y sus vídeos kitsch, reseña AFP.

“Empezó con dos canciones y luego nos preguntamos, por qué no hacer todo un álbum”, explicaron dos sus históricos componentes, Björn Ulvaeus y Benny Andersson, en un evento retransmitido por internet desde Londres.

El nuevo disco saldrá el 5 de noviembre, precisaron emocionando a fans reunidos en todo el mundo, desde Rio a Tokio, pasando por Nueva York y Viena, algunos con el corazón roto desde su separación en 1982, otros aficionados a los ídolos suecos muchos años después de su ruptura.

“Fue tan bonito volver a estar todos en el estudio otra vez”, afirmó Andersson, de 74 años, mientras Ulvaeus recordaba el consejo de “no dejar pasar más de 40 años entre álbumes”.

Los miembros de ABBA -acrónimo de los nombres de pila de sus integrantes Björn Ulvaeus (76) y Benny Andersson (74).Anni-Frid Lyngstad (75), Agnetha Fältskog (71), son ahora todos septuagenarios. Durante un tiempo formaron dos glamurosas parejas, pero ahora están divorciados.

Sus exesposas, no participaron en la presentación en Londres, pero siguieron el acto en línea según sus compañeros.

En abril de 2018, los cuatro habían anunciado su vuelta al estudio por primera vez, donde grabaron dos canciones -“I Still Have Faith in You” y “Don’t Shut Me Down”- que nunca se habían hecho públicas.

La primera de ellas se puedo escuchar este jueves por primera vez en el acto de presentación del nuevo álbum, acompañada de imágenes de archivo de la histórica banda, tan conocida por sus coloridos trajes como por sus ritmos de baile y pegadizas letras.

Con sus ocho discos y unos 40 sencillos, ABBA pasó de ser una pequeña banda sueca a un grupo legendario que ha sobrevivido a todas las modas.

El cuarteto, que contribuyó a convertir a Suecia en el tercer exportador mundial de música, por detrás de Estados Unidos y Reino Unido, se formó a finales de la década de 1960.

Las dos “B” -Benny y Björn- se conocieron y empezaron a escribir sus primeras canciones en 1966. En 1969 se unieron a ellos Agnetha Fältskog y Anni-Frid, “Frida”.

“Abba-tares”

Los autores de temas icónicos como “Dancing Queen”, “Money, Money, Money” y “Waterloo” también anunciaron una serie de espectáculos realizados por hologramas, los “Abba-tares”, es decir avatares digitales de los cuatro componentes del grupo cuando eran jóvenes.

El espectáculo, llamado “ABBA Voyage”, se representará en un teatro especialmente construido para la ocasión en Londres, anunciaron. Tendrá 22 canciones y durará una hora y media aproximadamente.

Fue precisamente la creación de estos avatares digitales lo que retrasó su regreso, había explicado previamente a la AFP el sueco Carl Magnus Palm, experto en el mítico grupo.

“Tuvieron problemas tecnológicos, no salió como esperaban”, afirmó. “Por fin estaban listos para lanzarse hace un año, pero entonces llegó la pandemia”, precisó.

ABBA recurrió a una “tecnología muy avanzada”, por lo que sus hologramas tendrán un aspecto realista.

“Los miembros reales de ABBA no van a estar allí, pero creo que habrá músicos en vivo tocando junto con el ‘ABBA digital’ y se verán como las versiones jóvenes de sí mismos. Como se veían en 1979”, precisó.

La llama sigue viva

Desde su último álbum de estudio en 1981 y su disolución en 1982, el legendario grupo de pop sueco con más de 400 millones de discos vendidos no había publicado ningún material nuevo.

Pero la llama nunca se apagó: su álbum de grandes éxitos publicado en 1992, “ABBA Gold”, es uno de los más vendidos del mundo y el pasado julio se convirtió en el primer disco en permanecer mil semanas en las listas de los más escuchados del Reino Unido.

Después, el musical “Mamma Mia” y las películas basadas en él -protagonizadas por Meryl Streep y Colin Firth- atrajeron a nuevos seguidores que ni siquiera habían nacido en la década de 1970.

La banda había alimentado las especulaciones sobre su retorno con varios mensajes y vídeos esta semana en TikTok y otras redes sociales.

Y Ulvaeus había asegurado recientemente que habría nuevo material antes de finales de 2021. “No se trata de si podría ocurrir, sino que ocurrirá”, declaró en mayo al diario australiano The Herald Sun. El grupo “sigue sonando muy ABBA”, afirmó en abril al británico The Times, precisando que él escribió nuevas letras y que Andersson compuso la música.

“Waterloo”

En 1973, el grupo, que tomó el nombre de ABBA un año después, no logró pasar las clasificaciones para el Festival de la Canción de Eurovisión.

Pero al año siguiente, el concurso se celebró en Brighton (Inglaterra), y el cuarteto, aún desconocido, causó sensación con “Waterloo”, llamada así por la famosa victoria inglesa sobre el ejército de Napoleón. ABBA ganó por goleada, relegando a la diva de “Grease”, Olivia Newton-John, al sexto puesto.

Con sus guitarras en forma de estrella y sus ajustados pantalones de raso, el fenómeno ABBA nació ante la mirada de millones de espectadores.

A “Waterloo” le siguieron otros grandes éxitos, como “Mamma Mia” (1975), que llegó a superar a “Bohemian Rapsody” de Queen en la lista británica de éxitos.

El álbum “Arrival” (1976), del que se vendieron más de 10 millones de copias y que incluye canciones como “Money, Money, Money”, “Knowing Me, Knowing You” y “Dancing Queen”, confirmó su fama.

Interpretada por primera vez en la boda del rey sueco en junio de 1976, “Dancing Queen” se convirtió en el éxito del año. Con trajes del siglo XVIII, los ABBA cantaron ante el rey Carlos Gustavo y la futura reina Silvia -a quien estaba dedicada la canción- en la Ópera de Estocolmo.

“Take A Chance on Me” (1977) y “Gimme! Gimme! Gimme! (a man after midnight)” (1979) completaron la larga lista de éxitos de la banda que alcanzó el rango de superestrella.

Dos divorcios y una separación

El divorcio de Björn y Agnetha en 1979 marcó el inicio de los problemas, pero estuvo también al origen de una de sus canciones más potentes, “The Winner Takes It All”, así como de “Chiquitita”.

En 1980, ABBA sacó el álbum “Super Trouper” y dio su último concierto tras una gira por Japón. Al año siguiente Benny y Frida se divorciaron.

En 1982, la banda anunció que se tomaba un “descanso”, pero en realidad esta pausa marcó su separación y no volvió a sacar ninguna canción. / AFP