El actor mexicano Jorge Ortiz de Pinedo contó que le retrasaron el trasplante de pulmón por un problema en su sangre, informó el portal mexicano El Universal. La decisión médica se tomó después de realizarse estudios que arrojaron que el procedimiento habría puesto en riesgo su vida, según dijo el también productor y director teatral.

Ortiz aclaró que el problema sanguíneo es derivado de las quimioterapias que recibió hace años por cáncer pulmonar.

“Estaba a punto de recibirlo, pero descubrieron un problema que tenía yo hepático (sic), o sea, en la sangre, y tuvieron que parar todo. Dijeron ‘paren las máquinas, si le hacemos el trasplante, podemos provocarle una anemia tremenda y se podría morir’”, dijo el comediante, de 76 años de edad, al programa “Venga la Alegría”, refirió el mencionado site.

El creador y del programa “Una familia de diez” fue diagnosticado con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En 2010, asimismo, sufrió de un cáncer de pulmón. Desde entonces, el intérprete necesita el apoyo de un tanque de oxígeno para poder respirar.

Mutación de células

Actualmente, la condición de Jorge Ortiz de Pinedo muestra una mejora gracias a la intervención médica, aunque su estado sigue siendo delicado.

“Lo que los médicos ahora me han hecho es curarme. Es una mutación de células que me provocó, hace años, cuando me hicieron la quimioterapia; entonces ahora ya me quitaron la anemia, ya estoy otra vez bien”, agregó.

No obstante, a pesar de las complicaciones, el artista manifestó su intención de someterse a nuevos estudios para reconsiderar el trasplante que tanto necesita para su calidad de vida.

“Ahí voy otra vez con los médicos: ‘Vuélvanme a hacer todos los exámenes, y si ya estoy bien, adelante’”, manifestó al tiempo que destacó la importancia de una evaluación exhaustiva antes de cualquier procedimiento quirúrgico.

Enfermedad pulmonar

En 2022, Jorge Ortiz de Pinedo habló sobre los problemas de salud que lo aquejaban. “Me dio hace 8 años cáncer, me detectaron un tumor en el pulmón izquierdo, en el lóbulo superior, me lo quitaron todo completo el lóbulo. Ese susto que pasé me provocó diabetes, soy diabético también, y, por haber fumado 47 años de mi vida, tengo EPOC (Enfermedad Pulmonar Obsturctiva Crónica)”, detalló en entrevista con la periodista mexicana Matilde Obregón.

Y agregó: “Hace dos años me detectaron otro tumor en el lado derecho y me quitaron el lóbulo medio, entonces yo tengo tres lóbulos nada más, en lugar de cinco, que tienen los demás seres humanos”.

En ese entonces, el actor aseguró que estaba condenado a morir asfixiado, “porque no voy a poder respirar. Eso es una condena, es natural”, dijo.

Una vida en televisión

La influencia de Jorge Ortiz de Pinedo en la televisión mexicana es innegable. Con más de 50 años de carrera artística, se ha ganado el reconocimiento de la industria del entretenimiento con sus personajes recordados en la televisión como Plácido López Turrubiates en “Una familia de diez”, el ginecólogo en la comedia “Dr. Cándido Pérez” y hasta el estudiante “Jorgito del Mazo Géis”.

Asimismo, logró destacarse en producciones como “Médicos, línea de vida”, donde interpretó al doctor Lara; “Las buchonas” (2019), “Durmiendo con mi jefe” (2013), en “Dos hogares” (2011-2012), donde interpretó Don Cristóbal Lagos / Chris Lakes; “Hasta que el dinero nos separe” (2009-2010) y “Destilando amor” (2007), donde figuró con una actuación especial.