¡Aislada! Adamari López anunció que se contagió de covid-19

través de sus redes sociales, la presentadora boricua Adamari López informó que se contagió de covid-19. “Sé que muchos han estado preguntándose por qué no he estado en el ‘show’ desde hace unos días. Me he sentido un poquito malita, pensaba que tenía un catarro bastante mal, pero me he hecho las pruebas de covid y el resultado ha salido positivo”, indicó en sus historias en la red social Instagram, informó El Nuevo Día.

«Había dejado de ir al trabajo unos días por lo mal que me sentía. Me había hecho pruebas de covid. En Telemundo nos hacen pruebas de covid todos los días y mis pruebas habían salido negativas, pero después que dejé de ir a trabajar, me volví a hacer una prueba, los resultados me llegaron y son positivos», reveló Adamari López.

Adamari López se mantendrá en cuarentena hasta recuperarse por completo. La intérprete aprovechó su mensaje para agradecer los mensajes de sus fans, quienes le han manifestado desde el inicio su preocupación y le han deseado una pronta recuperación.

Lea completa esta nota en Chevere.life