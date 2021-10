Alba Roversi ahora trabaja como repartidora de paquetes

Todo trabajo dignifica. Así lo dio a entender la actriz venezolana Alba Roversi en una reciente entrevista con Telemundo, en la que habló sin tapujos, pero sin muchos detalles, sobre su nuevo trabajo como repartidora de paquetes en Las Vegas.

Roversi con más de 30 años de trayectoria artística, lleva dos años viviendo en Las Vegas. Utiliza su carro para trasladar más de 100 paquetes casi todos los días, pero a pesar de no ser su profesión aseguró que hace el trabajo con mucho gusto.

«Llegué en el 2011 a Miami por trabajo, me contrataron para hacer una s funciones de teatro, pero en Miami no hay cama para tanga gente… Ha sido un cambio muy duro. Yo vivía en Doral y la gente me decía que por qué Doral que es tan costoso…porque ahí están los venezolanos y para mí es importante emocionalmente estar cerca de ellos …es como sentirme un poco cerca de Venezuela», comenzó contando la actriz.

