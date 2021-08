Alejandro Chabán celebró sus 40 años a lo grande

Con un festejo por todo lo alto y frente al mar, el actor y motivador venezolano Alejandro Chabán celebró sus 40 vueltas al sol.

“Por años he trabajado muy duro, me he caído y me he levantado. Enfocarte en tus metas es importante pero también quererte y celebrar tus logros es parte de la aventura. Hoy te abrazo y te aplaudo de pie Alejandrito. Te has convertido en el hombre que siempre soñaste ser”, escribió el criollo en su cuenta de Instagram.

El autor del libro “Dime qué comes y te diré qué sientes”, se ha caracterizado por ayudar a los demás y compartir todo lo que la vida le ha enseñado.

