Alejandro Nones le dice «sayonara» a su papel en «¿Quién mató a Sara?»

El actor venezolano Alejandro Nones confiesa que es agradecido con cada uno de los proyectos en los que participa. Ahora, le ha tocado despedirse de su personaje Rodolfo Lazcano de la serie «¿Quién mató a Sara?», y celebra haber trabajado en una historia que considera le abrió camino a las producciones en español.

«Pienso que hay que entender que un éxito así de grande para un producto mexicano nos abre las puertas a todos y llena un mundo de posibilidades. Es difícil que ahorita un ejecutivo de un ‘streaming’ no diga, ‘algo esta pasando con el contenido en español y mexicano'», asegura Nones a EFE.

Él mismo ha visto un crecimiento en su propia carrera y confiesa que la serie —que fue tan importante en la de todos los que son parte de ella, como Manolo Cardona, Ximena Lamadrid y Carolina Miranda— le dio la oportunidad de participar de producciones muy diversas.

«Este trabajo me dio la posibilidad de estar en otros proyectos que no me habían tocado antes y que rompen fronteras. Con eso me nutro más allá de pensar que ya no me va a tocar un proyecto tan exitoso», menciona.

