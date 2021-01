Alejandro Zavala estrenará disco Vocal

A partir del próximo 29 de enero estará disponible en diversas plataformas digitales el cuarto material discográfico del cantautor Alejandro Zavala, titulado Vocal.

Para promocionarlo, estrenará también, en su canal en la plataforma youtube, el videoclip oficial del tema El becerrito de Simón Díaz, contenido en la producción discográfica.

Vocal, viene a romper con lo acostumbrado en la carrera de Zabala, quien por primera vez trabaja completamente solo en todos y cada uno de los aspectos del material.

¿De qué va Vocal y cómo nace este disco?

Es la conjunción entre mi pasión por la música vocal y las tradiciones, el repertorio y la belleza de la música de nuestro país. Nace hace muchísimos años cuando tuve contacto con el disco Simple pleasures de Boby macferry, que es hecho con su propia voz y a mí eso me maravilló y siempre quise hacer un disco de esas características y luego de muchos años y trabajo he podido realizar este sueño de hacer un disco que sea sólo con mi voz, a través de la grabación de distintos canales e ir sumando cada una de las propuestas creativas de cada voz para poder lograr un universos sonoro en cada canción utilizando el repertorio de grandes autores de nuestro país así como los distintos géneros de los lugares maravillosos que tenemos en nuestra tierra.

Participó en todos los aspectos de ete disco. ¿Cómo fue la experiencia y cuánto tiempo le tomó?

Este disco fue un gran reto personal, tomó cuatro años terminarlo y bastantes otros años de estudiar percusión vocal, recreación de instrumentos con la voz, arreglo coral, arreglo vocal, podría decir que me ha tomado más de veinte años poder tener las herramientas para crear un trabajo como este, además de aprender de audio para grabarme y hacer toda la mezcla y masterización. Ha sido un reto maravilloso y un gran trabajo para compartir con la gente y sentirme complacido de poder celebrar este lanzamiento.

¿Qué quieres transmitir con Vocal?

Que se pueden hacer demasiadas cosas con la voz, es un instrumento muy versátil, muy poderoso y que tiene capacidades increíble y una de ellas es poder recrear incluso instrumentos tradicionales, ya se había hecho bastante con el beatbox, imitar instrumentos electrónicos, baterías, bajos, guitarras, pero hacer un cuatro a tres canales de voces o hacer un arpa a cuatro canales de voces, recrear la energía de las maracas, de los tambores de nuestra costa venezolana, son cosas que me parecen muy importantes que se puedan plasmar en el disco, que tiene características experimentales y se que quizá no todo el mundo quiere escuchar en toda ocasión pero si estoy seguro de que todo el mundo podrá mostrar interés en un trabajo tan particular y tan único.