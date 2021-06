¡Alerta de spoilers! Y si hablamos de las “Historias breves de Élite”

Ok, vamos a ser francos. Esta vuelta de tuerca de “Élite” -estrenada en Netflix desde el lunes con un episodio diario-, ha sido animada pero ni de cerca tan emocionante como un capítulo habitual de la serie. Sí, están muchos de sus protagonistas, sí hay interacción entre ellos, sí es chévere ver a algunos de los que no estarán en la temporada incluso fuera de Las Encinas y, sí nos amarran algunos cabos sueltos. Pero no, no nos engañemos, esperábamos muchos más y estoy seguro que ustedes coinciden conmigo.

Guzmán, Caye y Rebe

Como era de esperarse el primer capítulo es el que más adrenalina genera. Tenemos a Rebeka, Cayetana y Guzmán envueltos en una situación con drogas y delincuentes, un tanto infantil y tirada de los pelos, pero que pasa colada. La actuación de todos eclipsa y emociona volver a verles. Así arrancamos el lunes con un “subidón”, como dirían los españoles, que se desinfla con los días.

De los tres personajes en el capítulo, Rebe se lleva las de ganar con su interpretación y personalidad. Guzmán y Cayetana, están bien, pero no aportan nada nuevo o tan relevante. Y emociona la estética que define la serie, el vestuario, los decorados, la música e, incluso, el ritmo del capítulo. Todo esto engrana en perfecta armonía.

