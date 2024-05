Aleska Génesis: Quizás me faltó ser un poquito más mala

Tras su salida de la cuarta temporada de “La casa de los famosos”, Aleska Génesis Castellanos confesó que le resulta difícil entender cómo el público prefirió que la actriz puertorriqueña Maripily Rivera ganara el premio de 200 mil dólares, reseñó People en Español.

“No sé en qué sociedad estamos viviendo que les gusta o apoyan más el hate (odio). Creo que me faltó ser un poquito más mala”, aseguró al referido site la modelo venezolana, quien se posicionó en el sexto lugar de la competencia.

“Porque no puedo entender como, por ejemplo, una persona como Maripily, que ha intentado humillar e intimidar, se ha metido con la gente, ha hecho bullying, ha gritado, ha dicho groserías, o sea, ha hecho de todo: ha creado estrategias y se ha comunicado con gente antes de entrar al juego; cómo ha llegado tan lejos, incumpliendo incluso las reglas y metiéndose con tanta gente”, señaló la maniquí, que protagonizó varias peleas con Rivera durante el desarrollo del reality.

“No hizo nada”

En la entrevista con People en Español, la ex de Nicky Jam consideró que ella se merecía más llegar a la gran final que la actriz mexicana Geraldine Bazán, quien ingresó ya iniciada la temporada del reality y quedó en el quinto lugar.

“Siento que no hizo nada dentro de ‘La casa…’ Ella fue muy inteligente porque ya sabía la fuerza que había dentro de ‘La casa…’, así que cuando entró quiso ir a tierra con (el cantante) Lupillo (Rivera); no la aceptaron, entonces ahí se fue a agua. Ella siempre buscó la manera de ser protegida a su conveniencia y siento que por eso también duró porque la salvamos muchas veces, le abrimos las puertas. Luego, en el momento que vio que ya no era necesario que la salváramos, se volteó. Siento que (el actor) Paulo (Quevedo) merecía más estar en esa posición, pero la decisión la tiene el público”, dijo.

En cuanto a la fractura de su amistad con la presentadora Alana Lliteras, señaló que eso ocurrió luego de que esta salvara a Bazán. Esto tomó por sorpresa a la barquisimetana, ya que creyó que su amistad era más fuerte.

“Me decepcionó muchísimo porque yo caí en creer que era inocente. Como tiene cara de niña todavía y es una niña, me comí el cuento. Pero después mi decepción fue cuando vi que, como un día lo dijo (Rodrigo) Romeh, actúa como una niña cuando le conviene y como una mujer cuando le conviene; mete cizaña a su conveniencia, cambia las cosas que escucha a su conveniencia”, sostuvo Aleska.

“En shock”

Por lo anteriormente expuesto, además de por el hecho de haber jugado limpio, Aleska Génesis admite que su sorpresa fue mayúscula cuando se vio fuera de la competencia.

“Cuando me nombran como la sexta finalista sí estuve en shock porque ya me sentía dentro de la gran final en este día agarrada de manos con Lupillo, y quizás alguno de los dos peleando a ver quién apagaba la luz de ‘La casa…’ No pensé que salía el domingo, así que en ese momento que escuché mi nombre no me lo podía creer”, recordó.

“Cuando me dejaron la última con Geraldine, yo miro a Lupillo y le hago señas como que tranquilo, como dándole seguridad de que yo me quedaba dentro de ‘La casa…’, y que salía ella porque lo vi nervioso. Cuando me nombran a mí no me lo esperaba, juré que salía Geraldine”, agregó.

La decisión

Por otro lado, la modelo también habló si se dará la oportunidad en el amor con Christian Estrada o Clovis Nienow, quienes intentaron conquistarla dentro del reality.

“Yo creo que ya una vez estando aquí afuera tengo que mirar a cada uno a los ojos, compartir con ellos y de realmente tomarme mi tiempo para tomar una buena decisión. No dejarme llevar por el momento, sino realmente por lo que siento y por lo que siente cada uno de ellos porque también ha pasado mucho tiempo desde la última vez que vi a Christian. Sé que Clovis se ganó mi corazón e hizo todo lo posible dentro de La casa… para hacerme feliz, para sacarme una sonrisa y eso también lo valoro. No la tengo fácil con esos dos galanes. Pero voy a darme la oportunidad de ya fuera de todo esto compartir con cada uno y así tomar una buena decisión”, aseguró Aleska Génesis.