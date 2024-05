Alicia Banquez está feliz por su regreso al estudio

Alicia Banquez regresó a su lugar favorito: el estudio de grabación. La cantante venezolana, quien se destaca dentro y fuera del país, compartió con sus seguidores su versión del tema “Así fue” en pleno ensayo en la sala donde hacía el registro de sonido de la que será su próxima apuesta.

La compositora, que ha logrado posicionarse como una de las reconocidas voces femeninas en la industria musical venezolana desde 2005, expresó en una publicación en Instagram su emoción por trabajar en lo que viene en su proyecto musical. “Aquí es donde quiero estar… para ser libre de sentir y fluir todo eso tan sublime y exquisito que da la música”, se puede leer.

Y agregó: “Aquí estoy yo, siendo yo… Me encanta retarme a hacer cosas distintas y crear la comodidad para que todos a mi alrededor sienta la necesidad de explorar esa milla extra que todos tenemos para aportar”.

Alicia señaló que estaba en un momento y lugar perfectos para grabar, ensayar, producir, soñar y crear al mismo tiempo. “¿Que cómo son mis ensayos? ¡Pues así! Armoniosos y fluidos. Consientes de que todos nos complementamos”, dijo.

“Así fue”

En el post compartido, Alicia Banquez compartió un adelanto de su versión del tema “Así fue”, escrita por Juan Gabriel y popularizada por la cantante española Isabel Pantoja en 1988. El tema forma parte del disco disco “Desde Andalucía”.

“Con esta canción solo busqué ser lo más yo posible porque al fin y al cabo es una versión, mi versión”, destacó.

Asimismo, la intérprete de “Viva” aseguró que está viviendo la plenitud de sentir que puede hacer lo que quiera en esta etapa de su carrera artística. “De encontrar mi propio lugar siendo lo más yo posible y entendiendo que no tengo una varita mágica para qué todo suceda de un chasquido. Sigo construyendo y para construir se necesitan muchos materiales”.

“Estoy entendiéndome micho más en el escenario. Mi cuerpo, lo que quiero expresar y lo que quiero que cada persona que me escucha, se lleve. ¡Voy bien! Y eso es mi impulso para el siguiente paso”, expresó también.

Sold Out

Días atrás, Alicia Banquez compartió y celebró su primer Sold Out en Madrid con su producción “Influencias”.

“No había tenido tiempo de mostrarles un poquito de lo que fue ‘Influencias’ aquí en Madrid en el @recoletosjazz_madrid; pensaban que no lo lograríamos, pero lo hicimos. A sala llena estuvimos y no hubo base de datos que nos ayudara. ¡Lo hicimos nosotros! Nuevamente, el cielo respaldó el trabajo honesto, amoroso y apasionado y contra eso no hay contratiempos ni obstáculos”, escribió.

Seguidamente, la cantante agradeció a todos los que han creído en su proyecto y la han acompañado en este camino. “Gracias a mi Flaco @miguelsierralta por insistir en este camino tan difícil. Por seguir creyendo en mi trabajo y dejarme fluir cual mariposa en jardín”.

La ocasión fue propicia para que, además, agradeciera a sus compañeros de escenario: “@ildediazmusic y @danidiazmad por ser unos músicos de altura pero lo que más valoro es lo bonitas personas que son y lo fácil que es trabajar con a ustedes”.

El mensaje incluyó a sus invitados, a su hija Camila, a las mujeres que la anteceden. “Una ofrenda a Papito Dios y a todos mis guías, por estar y respaldar mi pasión desbordada”, agradeció.