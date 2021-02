Alicia Banquez estrena su primer tema inédito

La cantante venezolana más destacada de 2020, Alicia Banquez inicia el año con el anuncio del estreno de su nuevo sencillo titulado ‘Un tercero entre los dos’, un tema urbano inédito, escrito por el exitoso cantautor venezolano Servando Primera y el destacado productor Yasmil Marrufo, que aborda una relación definida por un triángulo amoroso.

Tras alcanzar la posición número uno de la cartelera radial en reiteradas ocasiones con versiones adaptadas a su estilo pop-soul, presenta este nuevo tema, ya disponible en las plataformas digitales que contó con la producción musical de Alan González.

La artista rodó días atrás el videoclip de ‘Un tercero entre los dos’, en las instalaciones del Hotel Tamanaco Intercontinental de Las Mercedes (Caracas), bajo la dirección Ricardo Hoyos y la producción de Carolina Sánchez. La historia contó con la participación de los actores Jaime Riera y José Luis Dávila. Antonio Adolfo Araiz (“Triple A”) en calidad de “coach” actoral y todos bajo la supervisión del productor ejecutivo Miguel Sierralta.

“Tengo tanto que agradecerle a la vida por permitirme coincidir con gente maravillosa, para crear esta historia musical. ‘Un tercero entre los dos’ es un tema diferente que me encanta y me permite bailar, otras de mis pasiones. Me siento honrada de iniciar esta etapa de temas inéditos, de la mano de dos grandes de la música como son Servando Primera y Yasmil Marrufo”, destaca la artista a propósito de su nuevo tema y del rodaje del videoclip, que próximamente estará disponible en el canal youtube ‘Sierralta TV’.

Alicia Banquez se dio a conocer en 2005 en el reality ‘Fama, sudor y lágrimas’. Es mezzosoprano y ha depurado su técnica vocal gracias al profesor Félix Fomental. Tiene experiencia en telenovelas, miniseries, cine, teatro musical y es bailarina profesional. En 2020 destacó en el panorama musical gracias a su proyecto “Soundtrack Live”, espectáculo que se transmitió a toda Latinoamérica a través Venevisión Plus.

A propósito de la promoción de su nuevo tema, la artista ha invitado al “challenge” #unterceroentrelosdos en el que insta a los seguidores de su cuenta instagram @aliciabanquez a compartir la coreografía de ‘Un tercero entre los dos’.