Alicia Banquez: Un tercero entre los dos es un regalo del cielo

Los inicios de Alicia Banquez fueron como aficionada del canto en el reality Fama, Sudor y Lágrimas. Luego brincó a las noches caraqueñas y durante un largo período fue la voz cantante de la obra Amores de Barra.

Poco a poco se fue abriendo camino hasta que en 2019 comenzó a motorizar su carrera. Muchos eran los planes que tenía, pero la pandemia se encargó de que los postergara. La agarró en pleno trabajo en Venezuela; en Margarita donde fue a rodar el videoclip de la versión del tema El Perdón. “Estuve lejos de mi hija, pero me sirvió para evolucionar”.

Seis meses estuvo varada Alicia Banquez en la llamada perla del Caribe. Ese tiempo lo aprovechó para preparar más temas, los cuales presentó en un streaming a finales de 2020. Se trató de una serie de cóvers de distintos géneros, adaptados a su voz de mezzosoprano y en balada y R&B.

Esta semana, Alicia se animó a lanzar su primer sencillo inédito. Se trata de Un tercero entre los dos, compuesto por Servando Primera y Yasmil Marrufo. Además de ser el primero original en su carrera, también es el que le marca una ruptura en lo que venía interpretando hasta ahora porque tiene sonido urbano.

—¿Por qué esperó hasta ahora para lanzar su primer tema inédito?

—Es difícil cuando nadie te conoce como cantante presentarte con temas que nadie conoce. Sobre todo en esta época cuando no es posible tener tras de sí una maquinaria de promoción y difusión como eran las disqueras. Sin embargo, estoy muy complacida por el trabajo que hice en la anterior etapa, ya que, por ejemplo, mi versión de El Perdón se ubicó en los primeros lugares de los rankings. Y las críticas que recibí fueron buenas.

—¿Cómo llegó a trabajar con la dupla Marrufo-Primera porque no es sencillo?

—Mi productor Miguel Sierralta tiene una relación estrecha con Yasmil. Él le mandó una muestra de mi trabajo y aceptó porque dijo que yo sí canto. Servando me escuchó y también le gustó mi trabajo. Sin embargo, el hecho de que ellos tuvieran una conexión no garantizaba que me dieran algo, porque se lo podían dar a alguien más conocido. Imagínate cuánta gente ha grabado sus temas. Sin embargo, aquí está y no puedo estar más feliz.

—¿Qué le dijeron cuando escucharon la canción lista?

—Para mí, ese tema es un regalo del cielo y un logro importante en mi carrera. El proceso de grabación fue intenso, porque nosotros no manejamos el género urbano, como pueden hacerlo ellos en Miami. Así que la maqueta iba y venía. Un día le dije a Alan González, el productor musical, que el tema tenía que parecerse a mí. Así fue como le pusimos sonidos nacionales que hablan mucho de nuestra tierra.

­­—¿Cómo tenía que sonar?

Durante mucho tiempo dije que no quería cantar urbano, pero me tocó. Por eso le puse el toque nacional, así tiene ese sonido urbano, pero también R&B que me permite lucir mis cuerdas vocales. Mi voz es ronca y bastante gruesa y me tocó demostrar que además de cantar baladas puedo otras. Tampoco me voy a convertir en Karol ni en Becky G.