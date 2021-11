Alicia Machado detalla por qué debe ganar en «La casa de los famosos»

Aunque ingresó a última hora en «La casa de los famosos», Alicia Machado rápidamente se convirtió en el centro de atención en el reality de Telemundo. Convertida ya en una de las finalistas, la venezolana habló del porqué ella debe ser la ganadora de la competencia.

«¿Por qué debo ganar ‘La casa de los famosos?», preguntó retóricamente el sábado 12 de noviembre la exreina de belleza en su perfil de Instagram, donde cuenta con más de un millón de seguidores.

Seguidamente, señaló: «He sido la misma desde el primer día y hasta hoy. No he tenido poses ni máscaras. Estoy lejos de ser perfecta y cuando me toca pedir disculpas o perdón lo hago desde el corazón».

