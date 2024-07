Alicia Machado quedó fuera de ‘Top Chef VIP 3’

Alicia Machado no logró convencer al jurado para pasar a la semifinal de ‘Top Chef VIP 3’, el reality show de Telemundo Internacional.

Niño Prodigio, cuyo nombre real es Víctor Florencio, consiguió ser el sexto semifinalista del reality show de comida. Según los jueces, Machado, de 47 años, no logró cumplir con las expectativas con el plato que presentó.

“Comenzamos una nueva etapa. Muy agradecida de esta experiencia de vida #topchefvip3. Una nueva realidad. Gracias a todos mis fans por ese amor y apoyo incondicional. Nos vemos este próximo lunes en la gran final”, escribió Machado en una publicación en Instagram junto a un video que dejaba ver algunos momentos en la competencia culinaria.

“Me voy con mi conciencia tranquila de haber hecho lo mejor que he podido hacer. Entregué el alma, vida y corazón a este proyecto. Michas gracias a ustedes (jueces) por todo lo que enseñaron, a mis nuevos amigos que tengo, a ti Carmen (Villalobos), que eres una reina. Y me voy tranquila, me voy contenta”, manifestó la actriz durante el programa.

Desde el inicio de ‘Top Chef VIP 3’, Alicia Machado se caracterizó por tener una participación polémica en la que estuvo involucrada en ciertas controversias, en especial con el actor español José María Galeano, quien sí obtuvo el cuarto pase a la semifinal.

“Una agridulce despedida”

Tras la eliminación de la venezolana, los jueces Tita, Antonio de Livier, Belén y la conductora Carmen Villalobos no dudaron en expresar emotivas palabras para la competidora que buscó meterse en la gran final.

“De verdad nos dejas una agridulce despedida”, dijo la actriz de ‘Sin senos si hay paraíso’, quien se ha encargado de la animación de las tres temporadas del reality.

“Que bueno que te vas contenta porque lo diste todo en la cocina”, expresó la chef Tita; mientras que el chef, Antonio comentó “Te he conocido y me recuerdas a mi hermana Verónica. Vas a disfrutar en todos estos lugares donde vas a comer porque sabemos eres un personaje internacional. Qué gozo haberte tenido aquí. Qué ejemplo de mujer”.

Belén, por su parte, manifestó que fue un gusto conocer a Alicia. “Te felicito porque nadie te vence, es impresionante…algo que me gustó mucho de este reto es que el plato se lo hayas dedicado a tu hija Dinorah. Creo que cerraste con broche de oro”.

Compañeros y amigos

Sus compañeros también se sumaron a las palabras de despedida. “Fuiste el condimento más sabroso de esta temporada. Para mí tenerte cerca ha sido maravilloso, dijo David Salomón”; mientras que Gary Centeno escribió “Se le va a extrañar a la Machado”.

Patricia Navidad, quien fue la primera semifinalista, expresó: “Mi Alicia preciosa, gracias por ser una mujer única y excepcional, ha sido un placer compartir éste proyecto contigo. #TopChefVip3”, escribió la cantante y actriz mexicana en el post de Machado.

Y agregó: “Fortaleza, valentía, tenacidad, autenticidad, carácter, alegría, pasión y gran carisma es igual a Alicia Machado. Que tu luz siga iluminando tu alma y a todas las personas que disfrutamos de tu gran personalidad, talento y presencia. Te abrazo con mucho cariño y agradecimiento. ¡Dios te siga bendiciendo por siempre junto a tu hermosa hija y tus seres amados. ¡Te quiero mucho mi reina!”.

La final

El programa de Telemundo culminará el próximo lunes 29 de julio. Seis celebridades ya obtuvieron su pase a la semifinal: Paty Navidad, David Salomón y Natalia Juárez, Gary Centeno, José María Galeano y Niño Prodigio.

Los semifinalistas se enfrentarán este viernes, 26 de julio, y el domingo, 28 de julio. Después de esas competencias, se conocerán los dos participantes que cocinan en la final de la temporada.