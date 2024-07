Amanda Dudamel presumió encuentro con Antonio Banderas

La venezolana Amanda Dudamel disfrutó al máximo el lanzamiento del nuevo perfume de Antonio Banderas. La virreina universal 2022 formó parte del grupo de modelos internacionales que participaron en el evento, que se llevó a cabo el sábado en de julio en Brasil.

“Rio de Janeiro olía a esplendor. Uff es que esta noche de lanzamiento ha sido justo eso, una experiencia de esplendor máximo”, comentó en su perfil de Instagram la Miss Venezuela 2022, quien coincidió en la actividad con María Fernanda (Mafe) Aristizábal, representante de Colombia en el Miss Universo 2022 y una de sus grandes amigas.

Seguidamente, la también diseñadora de moda compartió sus ‘highlights’ (destacados) de la celebración, entre los que resaltó el encanto del protagonista de filmes como ‘La legenda del Zorro’ o ‘Desperado’.

“Ma queen forever. Amé tanto verte, miss you already (ya te extraño). Gracias por esta amistad tan iconic”, escribió Mafe Aristizábal en la sección de comentarios del post.

Por su parte, Mariel Centeno, mánager y descubridora de talentos, expresó: “Regia, DTB. Amén. Él es lo máximo, tuve el gusto de trabajar con él en un comercial que se hizo en Venezuela para unos cigarrillos”.

“Qué hermosa”; “Reinonaaaa”; “Mi Amanda preciosa, mi Miss Universo”; “Te amo, Amanda de mi corazón. Eres y serás mi Miss Venezuela favorita”; “Amanda facturando”; “Nada más y nada menos que con Antonio Banderas” y “Cómo se puede ser tan bella con tan poco maquillaje”, fueron otros de los mensjes que le dejaron.

“En el spotlight Banderassssssss. La gentileza de Antonio, un carisma y una simpatía de admirar, chapeau”, señaló la exreina de belleza, que el próximo 11 de julio debutará como presentadora en la edición 2024 de los Premios Heat, en República Dominicana.

La modelo merideña también aprovechó sus redes sociales para destacar la imagen que se busca dar con la fragancia lanzada por Banderas. “En una palabra. certeza. eso es ser Icon. Es convertirse en esa mujer llena de coraje que se enfrenta a la vida con valentía por encima de cualquier temor. Con feminidad, risas y picardía, es esa mujer que te envuelve con su aro ma y de ahí nunca vuelves a mirar hacia atrás”, destacó en Instagram.

Más allá de todo este glamour, Amanda Dudamel no se olvidó de la Vinotinto, que el viernes pasado fue eliminad en penales en la Copa América 2024. Como se recordará, el traje típico que llevó la maniquí al Miss Universo 2022 rindió tributo a la selección venezolana de fútbol.

“Amanecí con la nostalgia a mil. No recuerdo mi vida sin disfrutar de usar una camiseta vinotinto; y no hay una vez que haya usado esa camiseta que no me haya sentido llena de fe”, compartió en sus historias del sábado en la citada red social.

“Y hoy se siente más latente que nunca. Se sigue sintiendo, no se ha perdido. la Vinotinto es familia, es unión, es amor y deseo de seguir sintiendo esto para siempre”, continuó por la misma vía.

Y agregó: “Gracias, Vinotinto, gracias muchachos. Qué sensación tan buena de amor por lo nuestro. Todo un país unido gracias a ustedes, gracias”.