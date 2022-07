Ana de Armas: «Cambiar el género de James Bond es innecesario»

Para la actriz cubana Ana de Armas no hay necesidad de hacer que James Bond sea un personaje femenino, destacó el diario The Sun. Como se recordará, la artista interpretó a la agente de la CIA Paloma en la entrega más reciente de la franquicia cinematográfica: «No Time to Die».

“No debería haber ninguna necesidad de robar el carácter de otra persona, ya sabes, para hacerse cargo. Esta es una novela, y conduce a este mundo de James Bond y esta fantasía de ese universo en el que se encuentra», dijo Ana en la promoción de su nueva película, «The Grey Man» («El hombre gris») en entrevista con el medio.

Desde que se anunció que «No Time To Die» sería la última película de Daniel Craig, se ha especulado sobre la nueva forma que tomará su sucesor.

Lea completa la historia en Chevere.life