Ana María Orozco: Betty sigue siendo un desafío como actriz

Ana María Orozco regresa como Beatriz Pinzón Solano en ‘Betty la fea: La historia continúa’, serie que debutará este 19 de julio en Prime Video. La actriz colombiana se confiesa feliz interpretar a esa mujer, que ahora tiene 50 años, destacó Mezcal TV.

La intérprete neogranadina, de 51 años de edad y quien también participa en la producción de la ficción, señala que no le resultó difícil meterse en la piel de Betty de nuevo porque para ella es otro de sus queridos personajes.

“Yo nunca he competido con eso en el sentido de que me tenga que arrancar a Betty. Por supuesto, como actriz, quise hacer otros personajes y por eso siempre he estado en esa búsqueda porque me encanta mi oficio, mi trabajo”, dijo al medio mexicano.

“Por supuesto que encontrarse con un personaje tan rico, tan especial, no es común. Y eso es algo que hoy en día valoro muchísimo y no compito con eso. Betty existe, me acompaña y tengo mucho que agradecerle, pero por suerte he podido seguir con mi carrera. Creo que el actor en general se enfrenta a muchos desafíos y parte de nuestro trabajo es hacer casting y buscar personajes”, señaló.

Madurez y experiencia

Ana María Orozco destacó que el regreso del personaje se concreta en un momento en el que ella tiene mayor madurez y más experiencia.

“En una etapa donde hay mayor recorrido, mayor experiencia, soy mamá, con una madurez mayor en un momento lindísimo para poder aportarle a esta Betty que está en ese mismo momento siendo Betty. Y la verdad siento que hay mucho para aportar. Ha sido un reencuentro muy grato para mí en lo personal y como actriz, porque Betty sigue siendo un desafío como actriz. Haciendo a una Betty hoy en día después de 25 años”, apuntó.

“Betty siempre ha estado”

La artista comentó que después de la primera telenovela, la historia de Betty continuó. “Hicimos ‘Betty’ en teatro hace cinco años. Tuvimos un gran reencuentro y dos temporadas lindísimas en Bogotá, pero no hubo nunca como una propuesta, digamos tan seria como la que tuvimos ahora con Amazon Prime y con RCN estudios. Así que llegó el momento, digamos que todo tiene su momento”, dijo.

La artista de ‘Perro amor” resaltó que le resultó cómodo encontrarse con Beatriz Pinzón. “Más allá de cómo esté caracterizada como el personaje, siento que conozco muy bien a Betty, un personaje que quiero y que me encanta interpretar. Realmente para mí es cómodo entrar (…) Claro, cuando están las gafas y el flequillo me siento más Betty, pero en realidad es algo bien interno y en esta Betty, que ya vieron en el adelanto, se dan cuenta de que hay un cambio en el volver a la de antes y eso fue un proceso bien lindo, muy emotivo… Pero siento que Betty siempre ha estado, como que me sentí Betty desde el mismo momento en que arrancamos”, expresó a Mezcla TV.

Y acotó sobre la serie: “Va a ser un reencuentro lindísimo entre el público, seguidores y el mundo de Betty y se van a volver a emocionar, se van a reír mucho también. Creo que va a sentir esa felicidad de reencontrarse con viejos amigos y darse cuenta de que ahí está la esencia de Betty y los personajes que quieren tanto”.

Después de Betty

Otro de los puntos que tocó Ana María fue lo que vino después del éxito de la telenovela hace 25 años. “Cuando terminé ‘Betty la fea’ hice una película ‘El Colombin Dream’, del director Felipe Aljure, hice teatro, tuve que parar un momento porque fui mamá como un año y medio, dos años. Luego retomé e hice ‘Amas de casas desesperadas’ en Argentina; también hice ‘Mujeres asesinas'”, contó Orozco en entrevista con el mencionado site.

“Hice varias participaciones en unitarios tanto en Argentina como en Colombia, hice una película infantil, ‘El ratón Pérez’, y la serie ‘Somos familia'”, dijo, agregando que luego paró “un tiempo cuando terminaron las grabaciones porque estaba cansada”.

Debut actoral

Ana María Orozco debutó en la pantalla cuando apenas era una bebé en la telenovela “La envidia”, al lado de su padre Luis Fernando Orozco. A partir de allí logró participar en programas infantiles colombianos.

El primer éxito de la actriz llegó con el personaje La Vero, una estrafalaria secretaria de la telenovela “Perro amor”, por el que ganó el premio Simón Bolívar por mejor actuación, destacó el portal El Comercio.

En 2012 fue convocada para ser la protagonista del unitario argentino, ‘Mi problema con las mujeres’ junto al actor Mariano Martínez en Telefe, adaptación argentina de la serie peruana ‘Mi problema con las mujeres’.

Para 2014 protagonizó ‘Somos familia’ de Telefe. En 2016 estuvo en la novela peruana ‘El regreso de Lucas’, junto a Salvador del Solar, Sergio Gjurinovic, Pablo Martínez y Macarena Achaga.

Luego, a principios de 2017, comenzaron las grabaciones de la novela colombiana “No olvidarás mi nombre”, en donde la actriz interpretó el personaje antagónico Mónica Zapata.