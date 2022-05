«Anakena está cumpliendo sus sueños»: Carlos “Mara” González

El Caribe se siente en cada nota musical que crean Santiago de la Fuente, Carlos “Mara” González, Mikel Maury y Antonio Romero, integrantes de Anakena que en pocas horas abrirán el concierto que la agrupación de reggae Cultura Profética ofrece hoy 27 de mayo en el Fórum de Valencia.

La subida de la agrupación va en cámara rápida, pero no es solo cuestión de suerte. Conformada en 2016, la banda inició un proyecto con metas fijas que paso a paso ha cumplido.

«Es mucho trabajo, mucha constancia. A veces no se ve mucho el trabajo que hay detrás de un nombre, bien sea una persona, periodista, una banda, lo que sea, y de repente hay un boom (como nos pasó con ‘Sanguchito’ y con ‘Guayabita’), pero detrás de ese boom hay horas y horas, días y días, meses y meses, años y años de trabajo que capaz no se ven. Creo que los boom pasan y son necesarios, pero uno debe trabajar como si no existieran», comentó Mara vía Zoom en un contacto con Chévere.

El resultado de este trabajo ya da sus frutos. En su gira por Chile, Argentina y México se sorprendieron porque lograron sold out en algunas fechas y muchos conocían sus temas, algo que no se esperaban.

Además, compartieron escenario con Morat durante su visita a Venezuela y ahora hacen lo propio con la banda de reggae más importante de Latinoamérica.

«Sin dudas, Anakena está cumpliendo sus sueños. No lo duden. La primera vez que escuché Cultura tendría como 13 o 14 años y estaba aprendiendo a tocar batería. ¿Qué ibas a imaginar a esa edad que escuchas un tema y años después ibas a estar compartiendo tarima con ellos?».

A este sueño alcanzado se suman otros nombres, como «Vicente García, Juan Luis Guerra, Alex Ferreira y Rawayana», expuso el músico, quien se encarga de tocar la batería.

Lea la nota completa en Chevere.life