Ange Unda celebra una nueva vuelta al sol

La venezolana Ange Unda arribó este 8 de julio a sus 34 años de vida. La animadora celebra con mucho sabor venezolano, invocó el sonido del arpa para resaltar el festejo de su día especial.

“Los amo mis solecitos. Gracias, gracias, gracias”, escribió Unda en una publicación en Instagram en la que resaltó su nueva vuelta al sol y agradeció y lo “maravillosa” e “increíble” que es su vida.

“Enamorada de mi vida”

La también ingeniera química y actriz destacó asimismo la felicidad que siente de vivir rodeada de amor. “Estoy tan enamorada de mi vida, de quien soy, de quien me he convertido, de las miles de bendiciones que día a día me regala Dios, de mi familia, de las personas que sin serlo, pues se convierten en ella, de cada uno de ustedes que siempre están allí con su energía bonita”, manifestó.

“Me siento tan feliz y hoy celebro mi día al lado de mi mami, de mis amores, estoy rodeada de amor, de verdad, de plenitud, de pureza, de sueños”, dijo.

Unda no perdió oportunidad de recordar a quienes ya no están. “Hoy recibí un apapacho apretadito de mi papi que llegó desde el cielo. Al despertar conseguí una plumita blanca en mis almohadas. Es que ahora también me abraza con sus alas… así de bonito sale el sol para mí”, destacó.

Felicitaciones

Como era de esperar, Ange Unda también recibió felicitaciones en las redes sociales. “Feliz y bendecido Cumpleaños mi Ann, todas las bendiciones para ti”, escribió Diana Patricia, La Macarena.

“Feliz cumple que lo celebres bonito”; “Bellísima, feliz cumpleaños que sean muchísimos más con salud perfecta gracias a Dios”; “Feliz cumpleaños al sol más radiante, a la persona que cautiva, motiva y alegra los días con su contenido por este medio”; “Mis mejores deseos para ti”, fueron algunos mensajes que les dejaron sus seguidores.

Fundación Real Madrid

Haciendo gala de su experiencia como animadora, el pasado mes de mayo, Ange Unda fue la encargada de inaugurar la Fundación Real Madrid y MVP Mundo.

“Me complace contarles que fui la animadora oficial encargada de darle la bienvenida al REAL MADRID a nuestro país Venezuela”, escribió la locutora en un post de la cuenta de la camarita.

“Así es! El Real Madrid llega oficialmente a nuestros niños y jóvenes, a través de la Fundación Real Madrid y la alianza con MVP MUNDO teniendo como objetivo brindarles oportunidades a todos los niños y jóvenes de formarse a nivel profesional, ampliar las enseñanzas con línea de aprendizaje del actual campeón europeo”, agregó.

Ange destacó que ahora los niños tendrán la mayor certeza de creer aún más en sus sueños. Estoy agradecida por ser la escogida para tan importante momento para nuestro país! una vez más hala Madrid”, dijo.