Angelique Boyer regresó a la pantalla chica con “El extraño retorno de Diana Salazar”, la nueva telenovela de la plataforma VIX. La actriz de “Teresa”, que protagoniza la producción junto a Sebastián Rulli, su pareja en la vida real, destacó que esta es una historia diferente, con un personaje icónico, señaló la revista People En Español.

“Definitivamente, es un personaje superemblemático de la televisión mexicana, de la cultura mexicana; con todos estos toques sobrenaturales, esotéricos. Obviamente, el melodrama a flor de piel en cada uno de los personajes, en cada una de las épocas que se tocan en esta historia”, señaló Boyer durante la alfombra roja del estreno del drama mexicano, que debutó el pasado 17 de mayo.

La actriz, de 35 años, se siente contenta por el nuevo reto de hacer dos épocas diferentes y por trabajar con un equipo al que ama y confía. “Feliz también de estar acompañada por el gran amor de mi vida, Sebastián Rulli, por conocer a Arap Bethke, un excelentísimo compañero, y un bello elenco supercomprometido, así que yo feliz de la vida”, destacó la artista, quien se mete en la piel de Diana Salazar (época actual) y a Leonor De Santiago (siglo XVII).

Una historia romántica

Sebastián Rulli, quien interpreta a Eduardo y a Mario Villarreal, por su parte, dijo también al citado medio que está feliz y agradecido de que ya se podrá ver la historia completa. “Eso nos emociona porque se ha dado mucho por parte del equipo”, dijo.

El intérprete, además, reveló que no lo pensó dos veces cuando le propusieron participar en la telenovela. “Yo sabía que ella (Angelique) iba a ser Diana Salazar y de repente muy emocionado por lo que iba a hacer, me llega la oportunidad, me dicen si me interesaba y dije: ‘claro que sí'”, dijo al site.

“Contar una historia de amor que trasciende tiempos, fronteras y confirma que el amor es real.. qué más que poder hacerlo con mi mujer y sabiendo que viene de la mano de Patricio Wills y Carlos Bardasano; una producción con la cual ya había trabajado –había hecho ‘El dragón’, ‘Los ricos también lloran’–, sabía la calidad que tiene y para ViX, que para nosotros es nuestra casa. No podía decir que no”, destacó el actor argentino.

Interpreta los sueños

Arap Bethke, quien da vida a Joaquín Núñez y Lucas Treviño en el melodrama, destacó sobre su personaje: “El psicoanalista empieza a darle terapia a Diana y se da cuenta de que a través de los sueños que ella está teniendo, encuentran pistas de hechos que sucedieron en el pasado, y a través de estas terapias vamos conociendo ese pasado y sabemos que estos personajes van cargando una historia de vidas anteriores”, contó a People en Español.

Para el actor de “La piloto” lo primero que lo enganchó de la trama fue contar de nuevo la historia de una telenovela icónica, “pero desde una perspectiva muy actual, muy dinámica, tocando estos temas, justo de la reencarnación, del amor que trasciende fronteras, del amor que trasciende tiempos y espacios y que regresa”, apuntó.

Y agregó: “El personaje para mí fue muy interesante. Que se dedicara a esto de la interpretación de los sueños, el buscar si existen vidas pasadas, para mí fue muy muy rico hacer algo sí. Nunca había hecho algo así”.

“Es una esencia distinta”

Según Bethke, la nueva telenovela no es un refrito, tal y como se estila ahora. “No es necesariamente un remake así tal cual, sino que agarra elementos de esa historia que se hizo en los 80 y como que la (re) interpreta en una versión 2024, y creo que eso le da un elemento muy actual, muy de hoy en día”, manifestó.

Asimismo, agregó que la serie no pretende adoctrinar sobre el tema, sino que la gente se divierta. “Lo que más queremos es que la gente se entretenga, se divierta, se emocione con cada uno de los capítulos. Sin embargo, sí, la temática central habla de este tema de la reencarnación, entonces ahí se lo dejamos a ustedes para que ustedes hagan sus propias conjeturas”.

Vidas pasadas

De acuerdo con la sinopsis de la versión original de ‘El extraño retorno de Diana Salazar’, transmitida entre abril de 1988 y enero de 1989, esta narra la historia del amor prohibido entre Leonor (Lucía Mendez) y Eduardo (Jorge Martínez) en el siglo XVII, marcada por la tragedia y una acusación de brujería que lleva a Leonor a morir en la hoguera.

Siglos después, después, el destino les da otra oportunidad al ambos reencarnar como Diana, una joven estudiante, y Mario, un ingeniero argentino. En la nueva versión, Diana es una doctora y Mario, un científico.