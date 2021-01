Annaé hará campaña contra la violencia

Annaé Torrealba es realista sobre su regreso a los escenarios multitudinarios en 2021. No cree que eso sea a corto plazo. Sin embargo, no por ello se quedará mirando al techo sin hacer nada. Para este año tiene muchos proyectos, no solo musicales, sino también en el terreno social.

Uno de los que más la emocionan es una campaña que hará con una fundación contra la violencia de género. “Ni con un pétalo va a ser la canción que se utilizará en esta iniciativa para pedir un mundo libre de violencia contra la mujer. Ya estamos trabajando conjuntamente para poderla lanzar lo antes posible”.

Durante la pandemia, se han incrementado los casos de violencia contra la mujer, razón por la cual ella, aseguró, “no lo pensé mucho cuando me propusieron que uniera mi nombre a esta cruzada”.

En el ámbito musical, Torrealba estará todo el mes de enero, y parte de febrero, impulsando la versión que lanzó a finales de 2020 del tema La Dama de la ciudad, de Frank Quintero. “Quisimos hacer un cierre de año apostando a la música tradicional. Aunque se hizo un lanzamiento en todo el país, por las mismas razones que conocemos de la pandemia, no tuvo chance de desarrollarse en el interior. Ahora es cuando está repuntando regionalmente”, explicó.

Los dos temas mencionados están incluidos en Campesina, su más reciente producción discográfica, de la cual el año pasado hizo varios videoclips.

Por otra parte, Annaé Torrealba anunció que también durante el primer semestre de este año tiene previsto el lanzamiento de dúos con Ignacio Salvatierra, Tonada para Simón y con Engels, una reversión de su tema Aquí estoy. “No importa las circunstancias, quiero seguir haciendo mucha música y entretenimiento para el público. Sea a través de las redes sociales o en streaming. Lo importante es llevarle alegría a la gente”, dijo.