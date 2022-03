¡Antes y después! Lele Pons muestra su impresionante transformación física

Lele Pons decidió sorprender a sus seguidores. La famosa venezolana, que cuenta con 47 millones de seguidores en la red social Instagram, compartió una serie de fotos en las que muestra su transformación física a lo largo de los años.

La intérprete del tema «Celoso» publicó tres sets de imágenes comparando el antes y después de su físico. «Exposing myself 😂 thank you @drkassir» («Exponiéndome. Gracias Dr. Kassir), escribió la intérprete de «Celoso» en el post.

Cabe destacar que el doctor al que agradece en su mensaje es Ramtin Kassir, un cirujano plástico de Nueva York especializado en celebridades.

