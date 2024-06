Antonio Delli está feliz y agradecido de regresar a la escena teatral con “Los pálidos”. El reconoció actor venezolano, de 58 años de edad, sigue sumando logros en su larga carrera en televisión, doblaje, teatro y cine, además de locutor para el canal The History Channel para Latinoamérica

“Mi personaje Jacobo es un guionista muy exitoso dentro del mundo de la televisión, de una larga carrera de éxitos y que con el devenir de los años se ha tenido que adaptar a los cambios del medio y de los gustos de las generaciones. En el momento de la obra, él se encuentra en una etapa de transformación porque se enfrenta ante el fracaso de uno de sus proyectos que había empezado con gran éxito y luego, por una decisión de su parte, lleva a que se tambalee completamente”, contó Delli en entrevista con Últimas Noticias.

“Es una persona de mucho poder dentro de los medios, ha sido jefe por mucho tiempo y de pronto se enfrenta al reto de superar y mejorar esa mala decisión que tuvo; viendo cómo se derrumba toda su carrera, incluso pudiendo desaparecer dentro del medio”, agregó.

Foto: cortesía

El montaje, que subió telón el 31 de mayo, está dirigida por Rossana Hernádez, bajo la producción de Jayler Romero y Hernández. Ellos trabajaron en una pieza cuyo objetivo es mostrar mediante una mirada mordaz, lo que es televisión dentro de la televisión, además sirve como un espejo o reflector de las dinámicas de poder sobre las relaciones laborales y personales. “Es un texto muy actual, vigente y disfrutable para todas las generaciones”, resumió Delli.

“Estoy seguro que esta pieza tan apasionante y tan bien escrita, va a conectar muchísimo con la audiencia. Creo que la gente va a comentar mucho de esta obra, porque además cuenta con los puntos de vista de cada uno de nuestras generaciones, desde la mayor o más veterana, de la generación media y de la más joven, que están hoy tan definidas por términos y categorías de acuerdo a la edad”, dijo.

—Hasta ahora, ¿cuál ha sido su experiencia más satisfactoria en teatro?

—He tenido muchas experiencias satisfactorias en teatro a lo largo de mi carrera, sería injusto nombrar una en particular, pero yo lo tomaría por generación de acuerdo a mi experiencia y edad que han sido grandes momentos actorales.

He tenido una carrera muy bonita dentro del teatro, cine, televisión, locuciones y doblaje. En el teatro he asumido compromisos que me han dado mucha satisfacción con respeto, disciplina, amor y cariño hacia mi trabajo. Estoy contento de los proyectos en los que he podido participar.

—Una de las tentaciones constantes de los actores es sobre la dirección, ¿tiene algún interés en la dirección?

—Respeto mucho la dirección. Creo que es como un pilar fundamental junto con el texto.

Me ha provocado hacerlo. He sido coach durante mucho tiempo en algunos montajes y también, he estado como guía actoral. La dirección me parece fascinante. Un trabajo de compromiso, de guía, de entrega. Asumir la dirección ha sido un reto y una responsabilidad. Era una asignatura pendiente y ahora que lo he estado haciendo lo disfruto muchísimo.

—¿Y en el cine?

—En cine formo parte del elenco de la película “Atiende” que está por estrenarse aunque ya se ha estrenado en varios festivales internacionales. Próximamente se estrenará en el Festival de Cine Venezolano en Margarita.

Es una película dirigida por Jesús “Chuchú” Rodríguez y fue grabada hace un tiempo. El elenco está integrado por Elba Escobar, Germán Anzola, Marta Estrada, Agustín Segnini, entre otros.

—También se suman grandes retos en el doblaje, ¿cuáles son esos proyectos?

—En el fascinante mundo del doblaje sigo trabajando en proyectos hermosos. Acabo de terminar de grabar la temporada de una serie que transmite E! Entertainment Television que es “Botched”, una de las series más exitosas de ese canal.

Trata sobre un par de cirujanos plásticos que realizan mejoras dentro del mundo de la cirugía del cuerpo, mejoras de cosas que no quedaron muy bien o de procedimientos congénitos. Yo interpreto al doctor Paul Nassif.

También interpreto al narrador de “Imperios de Asia”, una serie que transmite el canal H2, y en paralelo con uno de los personajes fijos de la serie emblemática de History “El precio de la historia”. El mundo del doblaje me ha apasionado desde que empecé y sigo haciéndolo con mucho cariño.

—Qué necesita un actor de doblaje y cómo cree que ha sido la evolución del doblaje en los últimos años?

—Un actor de doblaje necesita formación, técnica, buena colocación de la voz, ser dúctil al momento de interpretar personajes muy variados. No es solo la voz, es lo que está detrás de la voz para que se acoplé al personaje.

La evolución del doblaje en los últimos años ha sido una evolución constante de trabajo activo, siempre con producciones que se encuentran desarrollándose. En nuestro país tenemos una de las industrias del doblaje más competitiva y más sólida porque el acento que proviene del doblaje es muy neutro, internacional y es muy solicitado.

Siempre tenemos producciones. Creo que es una industria que va a seguir creciendo cada vez mucho más.

—La telenovela “¿Vieja yo?”, donde formó parte del elenco, está siendo retransmitida por Venevisión. ¿Qué le parece que esta historia esté de nuevo en la pantalla chica?

—Estoy contento de que la novela “¿Vieja yo?” regrese a la pantalla de Venevisión. La realizamos con mucho cariño. Yo amé interpretar a Wincho Estaba en esa novela y fue un regalo de personaje de mi admirada Mónica Montañés.

Yo estaba casado en la novela con Carolina Perpetuo, mi hija era Erika Schwarzgruber. También trabajé con gente querida como María Antonieta Duque, Rolando Padilla, Jean Carlos Simanca, Mimí Lazo, entre otros. Fue una novela preciosa, estoy feliz de que el público la esté disfrutando de nuevo.

¿Cuáles son tus próximos proyectos?

—Vienen nuevos proyectos en el doblaje, vienen nuevas series… a la par de eso sigo como locutor desde hace 20 años de la cadena History Channel durante la primera etapa del canal y ahora su canal hermano H2 desde hace casi seis años. Soy el locutor de producciones para Latinoamérica. Es un trabajo que me llena de orgullo.

Actualmente, estoy muy contento porque a final de año se estrena una película acerca de nuestro venerado José Gregorio Hernández. Un proyecto maravilloso y apasionante, donde tuve el honor de interpretar con mi voz al reconocido médico.

Junto a un equipo dirigido por Jorge Zambrano, aquí estamos en este proyecto muy ilusionado porque Hernández es para todos una figura de fe, de creencia. Fue un honor para mí forma parte de esta producción.